Anna Karwan ostatnimi czasy pojawiała się na salonach w nieco odmienionej fryzurze. Wyprostowane włosy zamieniła na zwiewne, drobne loczki. Skąd taka zmiana?

- Zastanawiam się, czy to takie zupełnie nowe, bo ja na co dzień tak wyglądam - mówi w rozmowie z dziennik.pl piosenkarka.

- Czasem pozwalam sobie na bycie bardziej naturalną w zawodowych sytuacjach, takich jak wieczorne wyjścia na premiery. Czuję się taka lekka w tym - wyjaśnia.

Co wiosną musi znaleźć się w kosmetyczce i szafie Ani Karwan?

Co wiosną musi znaleźć się w szafie i kosmetyczce Ani? Okazuje się, że wykonawczyni takich hitów jak "Słucham Cię w radiu co tydzień", czy "Swobodnie" ostatnio używa coraz mniej kosmetyków do makijażu.

- Na pewno istotna jest dla mnie pielęgnacja, nawet bardzo ważna. Staram się używać jak najmniej kosmetyków malujących. Zmieniła też podejście do makijażu. Raczej staram się podkreślać, niż zamalowywać - mówi Ania.

Wiosną w jej szafie muszą znaleźć się przede wszystkim luźne, rustykalne bluzki, szerokie koszule i stylizacje boho. - Garnitury łącze z lżejszymi materiałami. Lubię też wszystko to, co podkreśla dziewczęcość, kobiecość. Jakoś to mi gra w tym sezonie - tłumaczy piosenkarka.

Okazuje się, że z tego, co znajduje się w jej szafie korzysta ktoś jeszcze a dokładnie…jej córka.

- To już ten czas, kiedy córka podkrada mi rzeczy z szafy. Jest bardzo wysoka jak na 10-latkę, więc wszelkiego rodzaju swetry, kurtki, a ostatnio nawet koszulki zaczyna wykradać mi z szafy, ale jest to naprawdę bardzo urocze zjawisko - śmieje się Karwan.