Mateusz Szymkowiak to jedna z młodszych gwiazd TVP. Przed nim debiut w roli jednego z prowadzących festiwali w Opolu. Jak podchodzi do tego zadania? Co mówi na temat współpracy z Tomaszem Kammelem?

Mateusz Szymkowiak oraz Tomasz Kammel pojawią się na scenie 60. KFPP w Opolu drugiego dnia tej imprezy. Poprowadzą koncert "Premier". Reklama - Wielka radość, że będę współprowadził wraz z Tomaszem Kammelem ten legendarny koncert "Premier". Tomasz będzie prezentował artystów na scenie a ja ich będę dopingował za kulisami. Będziemy mieli, tak jak w ubiegłym roku, głosowanie eurowizyjne. Będziemy łączyli się z ośrodkami TVP i na gorąco komentowali występy artystów - mówi Szymkowiak. Przyznaje, że Tomasza Kammela podpatrywał już jako mały chłopiec. Reklama Festiwal w Opolu 2023. Kto wystąpi? Gdzie i kiedy oglądać? Zobacz również - To jest niesamowite, że ja jako mały chłopiec bawiłem się w Tomka Kammela. Wyobrażałem sobie, że jestem Tomkiem, który prowadzi festiwal w Opolu. Oczywiście, że pracujemy razem od kilku dni w TVP2 w programie "Pytanie na śniadanie", że prowadziliśmy w różnych konfiguracjach koncerty letnie, ale nigdy razem. W związku z tym to dla mnie zawodowy mistrz a Opole to wyróżnienie jako dla dziennikarza - mówi. Czego według niego warto się od Tomasza Kammela uczyć? Jaki Mateusz Szymkowiak ma sposób na sceniczne wpadki? Zobaczcie nasze WIDEO. Marta Kawczyńska