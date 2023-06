Dominik Dudek to tegoroczny laureat muzycznego show "The Voice of Poland". Już niebawem zobaczymy go na scenie w Opolu. W rozmowie z dziennik.pl zdradził, jak powstają jego piosenki.

Dominik Dudek, który wygrał ostatnią edycję programu "The Voice of Poland" przyznaje, że jest bardzo podekscytowany występem w Opolu. Reklama - Legendarny amfiteatr, 60. rocznica. Nie mogę się doczekać - mówi. Podczas jednego z koncertów wykona swoją autorską piosenkę "Idę". Liczy na to, że utwór przypadnie do gustu publiczności. Jak artysta tworzy swoje kompozycje? Reklama - To zależy od dnia. Kiedy mam dobry dzień jestem w stanie napisać nawet trzy piosenki z rzedu. Mam ich mnóstwo, więc czekają na wydanie - mówi. - Czasem to tworzenie zaczyna się od słowa, czasem od melodii, która nagle wejdzie mi do głowy. Często nie mam przy sobie instrumentu, więc zapisuję je na telefonie i do tego wracam. Najlepsze piosenki to te, które powstały w 5-6 minut - przyznaje. Jaka muzyka i jakie zespoły są dla Dominika Dudka inspiracją? Zobaczcie nasze WIDEO. Marta Kawczyńska Dalszy ciąg materiału pod wideo