Michał Szpak w show-biznesie funkcjonuje już od ponad 13 lat. Choć muzyk słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi i artystycznego wizerunku, który wywołuje często wiele skrajnych opinii, o jego życiu miłosnym niewiele wiadomo.

Teraz w rozmowie z Żurnalistą opowiedział o swoich uczuciach. Okazuje się, że przez całe życie był zakochany cztery razy, jednak nie każdą z tych miłości można uznać za spełnioną.

Jeśli nie mogłem być z osobą, w której się zakochałem, był to dla mnie bardzo bolesny proces. Bardzo długo trwało odkochiwanie się - wyznał.

Michał Szpak żył w toksycznej relacji miłosnej?

Prowadzący podcast próbował wyciągnąć od niego więcej szczegółów. Zapytał, czy Szpak tkwił kiedyś w toksycznej relacji.

Nie miałem przyjemności żyć w toksycznej relacji miłosnej. Mam dużo miłości wokół siebie, która jest niespełniona i to nie z mojej strony, ale czy to toksyczna miłość? Nie wiem- powiedział.

Michał podczas rozmowy doszedł do wniosku, że wbrew pozorom nie jest szczególnie kochliwy i w niektórych kwestiach jest "totalnym konserwatystą". Przyznał, że związki są dla niego sporym wyzwaniem.

Potrzebuję przestrzeni, żeby być samemu. I to byłoby trudne dla drugiej osoby, bo ja lubię być sam. Może po prostu potrzebowałbym mieć ogromną chatę, która pozwoliłaby na odcięcie się energetyczne od drugiej osoby. Potrafię dbać o miłość, jeśli kocham, co zdarza się rzadko. Myślę, że jestem okrutnie trudnym człowiekiem do życia. (...) Dla człowieka, który nie żyje w takim rytmie jak ja, to jest ciężkie, bo mnie zwykle nie ma w domu i jak wracam z wojaży koncertowych, albo wywiadów czy aktywności, to mi się nie chce gadać, bo muszę znaleźć siłę, żeby siebie pozbierać- przyznał.

Michał Szpak zdecyduje się na zmianę płci?

W rozmowie pojawił się także wątek orientacji seksualnej Michała Szpaka.

Może się okaże, że pojadę do Tajlandii, zrobię sobie cycki i będę Michaliną? - stwierdził.

Mam totalną potrzebę eksploracji. Porównam to niefortunnie do Michaela Jacksona. Zmienił siebie, stał się innym człowiekiem. Jedna część mnie bardzo się do tego wyrywa. Połowa. Druga połowa mówi mi: "Spokojnie. Przemyśl to. Na pewno tego chcesz? Bo to proces nieodwracalny"- dodał.