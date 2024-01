Fani programu TVP "Rolnik szuka żony" byli przekonani, że to mama Waldemara rozbiła jego związek z Ewą. Oliwy do ognia dolewała także Ewa, która wspominała o tym, że mama Waldemara nie była do niej przychylnie nastawiona.

Reklama

Fani mają pretensje do mamy Waldemara, Dorota jej broni

W sieci pojawiło się potem mnóstwo nieprzychylnych komentarzy wymierzonych w Waldemara i jego mamę. Podkreślano, że rodzice nie powinni ingerować w życie dorosłych dzieci. Dorota nie wytrzymała i zabrała w końcu głos w obronie mamy ukochanego.

Reklama

Nie przypominam sobie, by Waldka mama powiedziała coś złego na temat Ewy, tylko wręcz odwrotnie zrobiła na niej dobre wrażenie, bo z tego, co pamiętam, powiedziała do męża: Ewa najfajniejsza i sympatyczna dziewczyna. Więc nie rozumiem, o co tu burza, że rodzice wybierają - napisała na profilu na Instagramie.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Waldemar jest szczęśliwy z Dorotą

Waldemar i Dorota planują wspólną przyszłość. Mężczyzna mówi, że jest z Dorotą szczęśliwy.

- Jestem wdzięczny Dorotce, że dała mi szansę i jestem szczęśliwy. Po to poszedłem do programu, żeby znaleźć miłość. Dorotka to jest jedyny najlepszy wybór, jakiego mogłem dokonać. Cieszę się, że jesteśmy razem - stwierdził w rozmowie z "Faktem".