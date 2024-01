Elżbieta Czabator była uczestniczką ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Kobieta związała się wtedy z Markiem, ale czas pokazał, że nie dokonała właściwego wyboru. Stwierdziła potem, że Marka interesowały jedynie pieniądze i jej dom. Ich relacja szybko się zakończyła.

Teraz Elżbieta opublikowała zdjęcia z zabawy sylwestrowej, na których uśmiechnięta pozuje z Józefem z "Sanatorium miłości". Czy stworzyli udaną parę?

Elżbieta i Józef bawili się na sylwestrze w hotelu w Skarżysko-Kamiennej. Na zdjęciu widzimy wystrojoną w cekinową, czerwoną suknię Elżbietę i uśmiechniętego, eleganckiego Józefa.Sylwestrowe wspomnienia - napisała pod fotografiami.

Fani chcą wiedzieć, czy Elżbieta i Józef są razem

Fani zareagowali natychmiast i zaczęli pytać, czy Elżbieta i Józef są razem. Rolniczka odparła, że Józef jest tylko jej kolegą. W rozmowie z "Echem Dnia" zażartowała, że musiała pożyczyć go właścicielce hotelu. - Tak, tak, byliśmy z Józefem parą na parkiecie, ale pożyczyłam go właścicielce hotelu do poloneza. Na sylwestrze bawiło się 350 osób. Jedzenie było wyśmienite, było wybieranie króla i królowej parkietu, różne konkursy. Zabawa była wspaniała, a zespół grał rewelacyjnie - mówiła zadowolona.