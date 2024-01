Niedawno w mediach głośno było o premierze nowej odsłony "Akademii Pana Kleksa". To uwspółcześniona wersja baśniowej opowieści Jana Brzechwy.

Film opowiada historię zwykłej dziewczynki, czyli Ady Niezgódki, która trafia do tytułowej czarodziejskiej Akademii. Poznaje tam magiczny świat, pełen wyobraźni. Przy pomocy wybitnego i szalonego pedagoga, profesora Ambrożego Kleksa, wpada na trop, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę.

Producenci napoju wykorzystali premierę filmu "Akademia Pana Kleksa"

W rolę Ambrożego Kleksa wcielił się Tomasz Kot, którego na swego następcę namaścił sam Piotr Fronczewski. Adę Niezgódkę zagrała Antonina Litwiniak. Za scenariusz odpowiada Krzysztof Gureczny, a reżyserem filmu jest Maciej Kawulski.

Niestety, popularność Tomasza Kota i filmu postanowili wykorzystać producenci napojów. Nikt nie pofatygował się, by uzyskać zgodę aktora. I tak Tomasz Kot w kostiumie Ambrożego Kleksa został twarzą "szampana" dla dzieci. Aktor jest oburzony.

Oświadczenie Tomasza Kota

W sieci dyskontów pojawił się bezalkoholowy napój gazowany imitujący szampana. Wyrób przeznaczony jest dla najmłodszych, a na butelce znajduje się zdjęcie Tomasza Kota w stylizacji z "Akademii Pana Kleksa". Aktor stanowczo odciął się od promocji tego produktu.

Opublikował mocne oświadczenie na swoim profilu w mediach społecznościowych. Dał też jasny sygnał, co myśli o alkoholu w ogóle.

Oświadczam, iż osobiście nie mam nic wspólnego z reklamą napojów bezalkoholowych imitujących szampany, na których pojawił się mój wizerunek i nie była to moja decyzja. Wszelkie pretensje powinny być kierowane do podmiotów za to odpowiedzialnych – napisał.

Tomasz Kot przeciwnikiem alkoholu

Dowiedziałem się o istnieniu tych napojów w sklepach z postów w social media. Nie piję alkoholu od 18 lat i nigdy nie wyrażałem zgody na udział w reklamach pośrednio lub bezpośrednio związanych z alkoholem, w szczególności, kierowanych do dzieci. Moje zdanie na ten temat nie uległo zmianie – dodał.