"Akademia Pana Kleksa" jest jedną z najbardziej wyczekiwanych premier filmowych. Scenariusz powstał na podstawie kultowej baśni pod tym samym tytułem, którą podczas II wojny światowej napisał Jan Brzechwa.

"Akademia Pana Kleksa". Kim jest Daniel Walasek?

Bohaterką filmu jest Ada Niezgódka (Antonina Litwiniuk), 12-letnia dziewczynka, która nie wierzy w świat bajek. Jednak los rzuca ją do niezwykłej szkoły, na czele której stoi czarodziej, profesor Ambroży Kleks (Tomasz Kot). Jego pomocnikiem jest Mateusz (Sebastian Stankiewicz), książę zaklęty w ptaka. Mateusz ma za sobą mroczną przeszłość. Na jego życie nastaje okrutne i mściwe plemię Wilkusów, na czele którego stoi Vincent, inspirowany do okrutnej walki przez swoja babkę (Danuta Stenka).

Daniel Walasek to młody, 21-letni aktor. Fani, oczarowani jego urodą, nazywają go "polskim Timothée Chalametem", bo uważają, że jest podobny do hollywoodzkiego gwiazdora. Młody aktor zagrał wcześniej niewielkie role w filmach "Futro z misia" i etiudzie studenckiej "7 ujęć", która powstała w Warszawskiej Szkoły Filmowej.

Daniel Walasek jest także modelem. Z jego profilu na Instagramie dowiadujemy się, że wziął udział w kilku kampaniach reklamowych.

Filmowa przygoda Daniela Walaska

8.12 odbyła się uroczysta premiera Akademii Pana Kleksa. Jeden z najważniejszych i najbardziej magicznych wieczorów w moim życiu. Jestem naprawdę zaszczycony mogąc wystąpić a zarazem zadebiutować u boku tak wspaniałych i wielkich aktorów, a przede wszystkim cudownych ludzi. Dziękuje @kawul_ksw za zaufanie i możliwość odbywania tej wspaniałej przygody która do końca życia z pewnością będzie częścią mnie. Dziękuję całej ekipie która włożyła całe serce aby ten projekt był jak najlepszy – napisał Daniel Walasek na swoim profilu w mediach społecznościowych.