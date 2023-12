Marek Czyż ma za sobą blisko 30-letnią karierę w mediach. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się publicystyką i dziennikarstwem informacyjnym. Z TVP odszedł po objęciu prezesury przez Jacka Kurskiego.

Marek Czyż, dziennikarz związany ze Śląskiem

Marek Czyż ma 55 lat. Urodził się 25 marca 1968 r. w Cieszynie. Ze Śląskiem jest mocno związany. Tam stawiał pierwsze kroki w mediach. Zaczynał w połowie lat 90. w katowickim Radiu TOP. Wcześniej przez kilka lat współtworzył program Studenckiego Radia Egida.

W latach 1996-2008 prowadził programy publicystyczne w Telewizji Polskiej. Pracował również w zagranicznej redakcji TAI oraz jako śląski reporter TVP.

W latach 2009–2011 był dyrektorem programowym TVS, gdzie prowadził "Silesia Informacje". Od 2011 pracował w TVP Info. Z Telewizji Polskiej odszedł w sierpniu 2016 roku.

Później był związany z Nowa TV, a następnie Superstacją, gdzie występował w roli prowadzącego programy informacyjne i publicystyczne. W latach 2020-2021 współpracował z Halo.Radio jako felietonista. W 2020 roku założył serwis publicystyczny CzyzTak.pl.

W grudniu 2022 r. został szefem informacji w Radiu Zet. Ostatnio odszedł ze stacji.To moja decyzja – tłumaczył Marek Czyż w magazynie "Press". Dziennikarz postawił m.in. na własny serwis Dziennikmetropolii.pl oraz kanał "Czyż tak!" w serwisie YouTube, gdzie od lat regularnie publikuje.

Przyjaźń Marka Czyża z Kamilem Durczokiem

Marek Czyż przez lata był bliskim przyjacielem zmarłego w 2021 r. Kamila Durczoka. Obaj pracowali w mediach i byli mocno związani ze Śląskiem. To właśnie Marek Czyż jako pierwszy przeprowadził z Kamilem Durczokiem długą rozmowę po tym, jak były gwiazdor "Faktów" TVN miał kłopoty z prawem i spowodował wypadek pod wpływem alkoholu.

Marek Czyż wspominał po śmierci Kamila Durczoka, że nadal ma nagrany w komórce głos przyjaciela. To jest głos kumpla, przyjaciela, Pinia. Nie bardzo lubił, gdy mówiłem do niego Pinio. Tak, to ten Pinio z "Proszę słonia" - wspominał w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl

O życiu prywatnym Marka Czyża wiadomo niewiele. Z jego mediów społecznościowych można się dowiedzieć, że ma żonę.

Córka dziennikarza, Zuzanna Czyż ma 25 lat i poszła śladami sławnego taty. Jest dziennikarka i pracowała ostatnio w regionalnym ośrodku TVP w Katowicach.