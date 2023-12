Marek Czyż po latach przerwy wrócił do TVP. To popularny, doświadczony dziennikarz. Kiedy Jacek Kurski objął stanowisko prezesa stacji, Marek Czyż się z nią pożegnał. Teraz wrócił i 20 grudnia na antenie TVP zapowiedział nowy program informacyjny. Z kolei 21 grudnia poprowadził serwis "19.30".

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Zuzanna Czyż: Jestem dumna z ojca

Zuzanna Czyż opowiedziała w rozmowie z "Faktem" o ojcu.

- Jestem dumna z taty. Tata ma w sobie kompas moralny i jest bardzo rzetelnym dziennikarzem. Jest moim idolem i wzorem dla wielu dziennikarzy. (...) On ma w głowie wszystko poukładane. Jest mądrym człowiekiem. Co chwilę do siebie dzwonimy. Tata radzi mi za każdym razem, żeby nie czytać informacji z różnych portali — mówiła.

Reklama

Zuzanna Czyż: Z ekranu padły historyczne słowa

Córka Marka Czyża powiedziała, że o środowym występie ojca dowiedziała się z mediów społecznościowych. Czyż zapowiedział wtedy, że od teraz serwis informacyjny TVP będzie serwować widzom "czystą wodę" zamiast "propagandowej zupy".

- Z ekranu padły historyczne słowa. Cieszę się, że to właśnie on otworzył nowy rozdział- powiedziała Zuzanna Czyż.

Dziennikarka, która pracuje w katowickim oddziale TVP powiedziała też "Faktowi": Czekaliśmy na ten dzień, wielokrotnie jako dziennikarze TVP spotykaliśmy się ze złym przyjęciem i społeczną nagonką. Nam też było z tym źle.