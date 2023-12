Podczas poniedziałkowego posiedzenia Sejmu nominację na premiera zyskał Donald Tusk. Do przeszłości przeszły rządy Mateusza Morawieckiego jako premiera. Swoimi przemyśleniami na ten temat podzieliła się za pośrednictwem Instagrama Agata Młynarska.

Dziennikarka ozdobiła swój wpis satyrycznym postem Sekcji Gimnastycznej. Na grafice zestawiono kadr z TVP Info informujący o wyborze Donalda Tuska na premiera ze zdjęciem Marka Kondrata z "Dnia świra", które opatrzono podpisem: "Paskowy płakał, jak wstawiał".

Agata Młynarska o wzruszeniach z 11 grudnia

Jak zawsze w punkt! Wielu zapłakało wczoraj, ale byli i tacy, co płakali ze wzruszenia. Dlaczego dla mnie to był wzruszający dzień? Bo poczułam, że czas podziału na gorszy i lepszy sort właśnie się skończył! Każdy z nas ma osobistą historię dotyczącą tych 8 lat. Moja dotyczy między innymi pracy – napisała Młynarska.

Agata Młynarska o hejcie i szczuciu w TVP

Wspomniała też finał swojej współpracy z TVP. Kiedy do programu "Świat się kręci" z nadania nowego prezesa dołączyła Anna Popek jako nowa prowadząca, wiedziałam, że to już koniec mojej obecności i tworzenia tego programu. Straci bezpowrotnie autorski, niezależny charakter. Ingerencje z "góry" po prostu go zniszczą. I tak się stało – napisała.

Potem TVP rozwinęła swój pawi ogon. Wymazała #wośp z pamięci. Paski info i lejąca się propaganda prześcigały się w kłamstwie, hejcie, szczuciu i nienawiści. Złamano ludziom kręgosłupy. Wielu odeszło, niektórzy zostali, bo kredyty..., dzieci... Ale wielu też poczuło wiatr w żaglach. Stali się sługami władzy. Trudna robota czeka teraz tych, którzy przyjdą sprzątać – podsumowała dziennikarka.

Agata Młynarska z nadzieją patrzy w przyszłość: Cieszę się, że zaczyna się coś nowego, ważnego dla Polski. Wszyscy to czujemy. Gratulacje @donaldtusk. W wielkim stylu to wszystko się udało! Panie Premierze! Pamiętaj- Polska jest jedna! Najważniejsze, żeby skończyły się te polsko-polskie wojny!