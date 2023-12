Program telewizyjny dla dzieci "5-10-15" był nadawany w latach 1982-2007. Pierwszy odcinek wyemitowano w grudniu 1982 roku, a ostatni - w maju 2007 roku. W początkowym okresie emitowano go w soboty na antenie TVP2 w godzinach okołopołudniowych. Później emisję przeniesiono na TVP1, gdzie można było go oglądać w soboty od godziny 9:00.

Niewiele osób pamięta, że to właśnie w ramach tego programu swoje pierwsze kroki, nie tylko w mediach, ale i w show-biznesie, stawiały obecne gwiazdy, takie jak: Mateusz Ptaszyński, Karolina Poznakowska, Sandra Walter, Marcin Tyszka, Piotr Kraśko, Małgorzata Halber, Karolina Szostak, Marcin Chochlew, Justyna Pochanke, Krzysztof Ibisz, Marcin Kołodyński czy Maria Niklińska.

Okazało się, że Barbara Nowacka również debiutowała w programie "5-10-15". Dopiero kilka lat później, podążając śladami swojej matki, Izabeli Jarugi-Nowackiej, która pełniła funkcję wicepremierki i tragicznie zginęła w katastrofie polskiego Tu-154 w Smoleńsku, zaangażowała się w działalność polityczną. Kilka lat temu, wraz ze swoim stowarzyszeniem, dołączyła do Koalicji Obywatelskiej. Obecnie jest aktywną działaczką polityczną i feministyczną.

Barbara Nowacka dostała się do Sejmu z list KO w 2019 roku. Pięć lat wcześniej próbowała również zostać europosłanką, ale pierwsze miejsce na liście Europy Plus nie zapewniło jej wyjazdu do Brukseli. Swoją działalność polityczną i społeczną rozpoczęła jednak dużo wcześniej, bo w pierwszej połowie lat 90.

Barbara Nowacka w "5-10-15"

Do ekipy programu "5-10-15" Barbara Nowacka dołączyła w 1994 roku, mając 19 lat.

Prowadziła go przez osiem lat i była odpowiedzialna między innymi za segment "Szortpress". Do show dostała się przez przypadek. Pewnego dnia twórcy show odwiedzili jej szkołę, by znaleźć nowe twarze do programu. Nauczycielka języka polskiego wskazała Nowacką jako tę, która nie ma problemu z poprawnym wysławianiem się. I tak zaczęła się przygoda nastolatki z programem TVP.

W serwisie YouTube można zobaczyć nagranie z jednego z odcinków z udziałem obecnej minister edukacji, w którym przyszła polityczka prowadziła dyskusję pod hasłem "Która z pań jest lekarzem?". Nastolatki zadawały w niej pytania goszczącym w studiu kobietom, próbując odgadnąć, która z nich naprawdę zajmuje się medycyną.