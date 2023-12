Danuta Holecka pracuje w Telewizji Polskiej od 1993 roku. Wówczas wygrała konkurs na prezenterkę stacji. Przygotowywała relacje z obrad Senatu. Szło jej jednak na tyle dobrze, że wkrótce później zaczęła prowadzić poranne i popołudniowe wydanie "Wiadomości". W 1997 roku po raz pierwszy wystąpiła w roli prowadzącej głównego wydania razem z Filipem Łobodzińskim.

Holecka o medialnej nagonce

Od kilku tygodni trwają spekulacje na temat nadchodzących zmian w mediach publicznych, związanych z wynikami październikowych wyborów parlamentarnych. Formuje się właśnie nowy rząd Donalda Tuska. Lider Koalicji Obywatelskiej już w trakcie kampanii wyborczej podkreślał konieczność reformy Telewizji Polskiej. Były premier wspominał o konieczności przekształcenia "rządowej, pisowskiej telewizji" w medium publiczne, co ma stanowić priorytet dla nowego gabinetu.

Ostatnio pojawia się coraz więcej informacji na temat Holeckiej. Dziennikarka jest tym poruszona.

Proszę pani, trwa na mnie nagonka, jestem zaszczuwana. Nie chcę niczego komentować - powiedziała Holecka portalowi "Świat Gwiazd".

Holecka o dobrej robocie w TVP

W programach, które prowadziłam w tej telewizji, nigdy nie było tak, że nikt nie mógł wypowiedzieć własnego zdania. I myślę, że się panowie z tym zgodzą. Nie mogę pozwolić na obrażanie moich kolegów i bronię moich kolegów, bo robią dobrą robotę. Różnimy się tym, że my nie obrażamy. Ja nie mogę pozwolić na obrażanie moich kolegów – podsumowała Holecka w programie "Minęła dwudziesta" nadanym na początku grudnia.

Holecka: Dostrzegamy więcej niż tzw. mainstream

Danuta Holecka uchodzi za ulubienicę Jarosława Kaczyńskiego. W wywiadzie dla "Do Rzeczy" w 2018 r. mówiła z żalem: Wielokrotnie przeprowadzałam wywiady z prezesem PiS i za każdym razem antypisowscy dziennikarze hejtowali mnie za to, że nie atakowałam go wystarczająco ostro.

W tym samym wywiadzie Holecka powiedziała: Mnie się wydaje, że obecna TVP widzi trochę więcej. Dostrzegamy więcej niż tzw. mainstream, uwielbiany przez kamery innych stacji - stwierdziła.

Holecka o Kaczyńskim: Jest architektem dobrej zmiany

W czerwcu 2022 r. Holecka przeprowadziła jeden z wielu wywiadów z prezesem PiS, Jarosławem Kaczyńskim. Była uprzedzająco mila i nie zadawała niewygodnych pytań. Holecka nie przerywała dłuższych wypowiedzi polityka, nazywała Kaczyńskiego "architektem dobrej zmiany" i zadawała dość zaskakujące pytania, np. czy polskie sprawy idą w dobrą stronę?.

Niewygodne pytania, które padły wtedy na antenie TVP do Jarosława Kaczyńskiego brzmiały np. tak: Panie premierze, 500 plus z pewnością się powiodło. Nawet wśród opozycji trudno znaleźć kogoś, kto powie, że ten program jest zły (..) Co jeszcze się udało tak dobrze jak 500 plus?

W jednym z wywiadów Holecka przyznała także, że pytała o to prezesa PiS "już 70 razy, bo opozycja staczy, ale zapytam po raz 71." - Czy chcecie wyprowadzić Polskę z UE? - padło pytanie.

- Nie chcemy - odparł prezes PiS, zaznaczając, że "chcą UE takiej, w której Polacy będą tratowani podmiotowo i będzie liczyło się prawo".

Holecka: Obsadzam się w roli widza, a nie politycznej primabaleriny

Polityka jest moim światem, ale do tego trzeba mieć umiejętności gracza. Toteż świadomie obsadzam się w roli widza, a nie politycznej primabaleriny. Wolę oko kamery niż dziurkę od klucza w budynku na Wiejskiej - powiedziała w wywiadzie dla magazynu „Tele Tydzień" w 2007 r.

Szefowa "Wiadomości" o winach Tuska

Lata zaniedbań i rozbrajanie polskiego wojska przez Platformę Obywatelską - w ten sposób Danuta Holecka rozpoczęła główne wydanie "Wiadomości" TVP w czwartek 11 maja 2023 r. Dalej uderzała w komentarzu w Donalda Tuska.Od chwili, kiedy Tusk zdecydował się wrócić do polskiej polityki, programy informacyjne TVP często nawiązywały do lidera PO. Wypominano mu, że jest Niemcem i rosyjskim zausznikiem.

– Donald Tusk próbuje rozmawiać z wyborcami. Jak mówią, zszokował ich nie tylko drastyczną receptą na trudną sytuację: zwolnienia albo podwyżki cen. Wyborcy zarzucają liderowi Platformy Obywatelskiej brak wiarygodności i zmienność poglądów, bo to, co mówi teraz, jest ich zdaniem zaprzeczeniem jego wcześniejszych rządów – zapowiadała jeden z materiałów w "Wiadomościach" Holecka 20 stycznia 2020 r.

Kolejne cytaty Holeckiej z "Wiadomości" to np. Według nieoficjalnych informacji mrożenie funduszy może być pomysłem, z którym do polskiej polityki wrócił Tusk. To ma przybliżyć opozycję do przejęcia władzy albo Wiele razy powtarzano, że jest sojusznikiem Niemiec, chciał otworzyć granice dla imigrantów, że zabiegał o zbliżenie z Rosją.

W styczniu 2022 r. z ust Holeckiej w głównym wydaniu "Wiadomości" padły takie słowa: Cała Europa zmaga się z wysoką inflacją, wywołaną m.in. pandemią i wyższym kosztem energii. Komentatorzy przypominają, że na takie zasady na forum UE zgodziła się partia Donalda Tuska.

Kto tak pięknie będzie rozmawiać z prezesem PiS i jego zaufanymi politykami, jak na wizji zabraknie Danuty Holeckiej?