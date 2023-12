Danuta Holecka jak dotąd nie komentuje informacji o swoim zwolnieniu. Podobno sprawa jest jednak przesądzona, a jak donosi Fakt.pl, Holecka podpisała już odpowiednie dokumenty formalizujące jej rozstanie z TVP.

Danuta Holecka odchodzi z TVP. "Propagandy spragniony z twych pięknych ust spijałem"

Spekulacje na temat rozstania szefowej "Wiadomości" z telewizją publiczną rozgrzały sieć do czerwoności. Internauci postanowili się skrzyknąć w żartobliwej akcji pod nazwą "Wielkie narodowe oglądanie ostatnich »Wiadomości« z Danutą Holecką".

"Sytuacja jest niezwykle, nie bójmy się tego słowa, dramatyczna, a może nawet historyczna! Połączmy się w tej trudnej chwili w wielką wspólnotę gorących serc — dla pani Danuty!" — pisał administrator akcji w jednym z komentarzy.

Niektórzy poszli o krok dalej i zdecydowali się napisać piosenkę pożegnalną poświęconą "królowej Wiadomości". Wykorzystali w niej sporo przebojowych motywów, zarówno muzycznych, jak i tekstowych, przerobionych tak, że słuchacze zrywają boki ze śmiechu.

Internauci żegnają Danutę Holecką. "Bez ciebie będę chory"

Utwór "Przez te oczy jak węgle / Piosenka dla Pani Danuty", który ukazał się właśnie na kanale "Wesołe Piosenki o Smutnych Sprawach" na platformie YouTube, to zdaniem internautów, murowany hit.

"W tych okrutnych dniach, gdy — zapewne - lada moment przyjdzie nam pożegnać się z Danutą Holecką, składamy hołd tej wspaniałej dziennikarce, kobiecie, autorytetowi!" — napisali prześmiewczo twórcy piosenki poświęconej Holeckiej.

W utworze, który jest coverem przeboju "Przez twe oczy zielone" zespołu Akcent, bezlitośnie podsumowują dotychczasową aktywność Danuty Holeckiej na antenie telewizji publicznej. "Gdzie ja znajdę tyle jadu, ile dla Tuska miałaś Ty / Albo słodycz tych wywiadów, które robiłaś z szefem PiS" - śpiewają.

Słuchacze typują piosenkę o Danucie Holeckiej na "murowany hit" zbliżającego się Sylwestra i…wesel.

"Brawo, ale hit!!!; Murowany hit!; Hit na Sylwestra Marzeń!!!!; Rewelka. Dawać na Sylwestra; No to mamy nowy HIT, który przejdzie do historii! Na weselach będą grali" – czytamy w komentarzach.

"Piosenka dla Pani Danuty" ma jak dotąd ponad 370 tys. wyświetleń.