Po głównym wydaniu "Wiadomości" prowadząca je Danuta Holecka rozmawiała z prezesem TVP Jackiem Kurskim m.in. na temat Sylwestra Marzeń oraz innych propozycji dla widzów stacji.

Czy rosyjskie seriale też będą? - gdy padło to pytanie wzrok internautów przykuło figlarne spojrzenie prowadzącej.

Dziennikarka przechyliła głowę i zalotnie podnosiła brwi.

"Podryw", "No, no, no", "Żeby w 2021 roku każda żona, narzeczona i dziewczyna patrzyła na Was w taki sposób. Oto życzę ja noworocznie!" - komentowali internauci.