W październiku 2023 roku Michał Wiśniewski został skazany na karę 1,5 roku więzienia w związku z kontrowersyjną sprawą dotyczącą SKOK Wołomin. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wydał nieprawomocny wyrok, nakładając również na artystę grzywnę w wysokości 80 tysięcy złotych.

Michał Wiśniewski stanął przed sądem w związku z pożyczką, którą zaciągnął w SKOK Wołomin. W 2006 roku wokalista zespołu Ich Troje zadłużył się na kwotę 2,8 miliona złotych, rzekomo zawyżając wówczas nie tylko swoje dochody, ale również swojej ówczesnej partnerki. Lider kultowego zespołu wielokrotnie podkreślał, że jest niewinny. Teraz zapowiedział, że nie zamierza rezygnować bez walki.

Michał Wiśniewski pisze o "najgorszym państwie, w jakim przyszło mu żyć"

Wiśniewski udostępnił na Instagramie dwie fotografie z rodzinnego wyjazdu, na których pozuje wraz z rodziną na plaży. Z opisu wynika, że rodzinną i miłą atmosferę w trakcie urlopu burzy gwiazdorowi i jego bliskim widmo niedawnego wyroku. Lider Ich Troje już na wstępie zdradził, że jego żona Pola żyje w strachu.

Wracamy do Polski. Do najpiękniejszego kraju, w którym mogłem przyjść na świat i najgorszego państwa, w jakim przyszło mi żyć. Jedynego czego pragnąłem po latach sukcesów i porażek był spokój za oknem w postaci uśmiechu mojej żony. Próżno go szukać, choć każdego dnia zakłada maskę, jak każda kobieta, i podnosi mnie na duchu, a w głębi serca czuje strach – rozpoczął swój wywód Wiśniewski.

W dalszej części wpisu Michał Wiśniewski zasugerował, że to, co spotkało go w kontekście prawnym, może być formą odwetu za jego twórczość. Przesyłając linki do swoich utworów, takich jak "Jaki pan, taki kram" i "Prezes", oznajmił internautom:

Podłość wynikająca z wolności słowa i bezkarności neopalestry doprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem. Być może to kara.

Mihał Wiśniewski zapowiada: Będę walczył do samego końca, bo jestem niewinny

Równocześnie zadeklarował, że z pomocą obrońców będzie walczył, by udowodnić swoją niewinność.

Nie żyje w państwie prawa, w którym zasada domniemania niewinności jest tą naczelną. Nie żyje w państwie, w którym trzeba udowodnić winę a w państwie, w którym trzeba się obronić, a wiadomo, nie każdego stać. Mały, złośliwy człowiek wydał wyrok. Michał Orlikowski, Piotr Podgórski i Wojciech Zieliński zmierzą się z systemem. Niesprawiedliwości – kontynuował.

Ogłosił również, że ma w planach nagranie filmu, w którym odniesie się do sprawy. Dodatkowo podziękował swoim bliskim za wsparcie.

Nigdy nie zapomnę tego co się dzieje. Będę walczył do samego końca, bo jestem niewinny. Moi prawnicy pracują nad apelacją, a ja nad filmem, który bezkompromisowo potraktuje ten temat. Potrzebuję czasu, ale dam radę. Bądźcie czujni! Polcia, dzieciaki – dziękuje za wsparcie. I wam, którzy wierzycie do końca – zakończył Michał Wiśniewski.