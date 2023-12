Karol Strasburger brał udział w pokazie mody "Gwiazdy Dzieciom". To właśnie wtedy został zapytany przez dziennikarzy o sytuację polityczną w kraju. Aktor powiedział, że śledzi posiedzenia Sejmu, bo "myśli dobrze o Polsce" i czuje się patriotą.

Wszyscy mówią, że robią coś dla Polski, ale połowa tak bardziej myśli raczej o sobie, a Polska to kraj, w którym żyję tyle lat, w którym dobrze się czuję, tu pracuję, mówię tym językiem - powiedział.

Jego zdaniem "Polska zasługuje na spokój, wiarygodność i uczciwość" oraz rzetelny przekaz płynący z telewizji.

Karol Strasburger wypowiedział się na temat Dominiki Chorosińskiej

Żebyśmy wierzyli, że jest to prawda, co słyszymy. Mamy bardzo zły czas, kiedy ktoś coś mówi w lewo, a my myślimy w prawo, on myśli jeszcze co innego. To jest okropne. Musimy uzyskać wiarę, że jak widzimy polityka, to go lubimy, wierzymy mu, mamy dla niego zaufanie, że chce dla nas dobrze. Myślę, że taki czas przed nami - mówił.

Został także zapytany o to, co sądzi o Dominice Chorosińskiej. Czy jego zdaniem sprawdzi się w polityce? Na pytanie, co prawda odpowiedział, ale przerwał wywiad.

Ja myślę, że aktorzy nie powinni się zajmować polityką, aczkolwiek Reagan był świetnym prezydentem. Ale musimy przerwać, bo idę na pokaz "Gwiazdy Dzieciom". Dziękuję, muszę pokazać się publiczności - powiedział.