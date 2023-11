Program "Jak oni śpiewają?" emitowano na antenie Polsatu w latach 2007 do 2009 roku. Aktorzy i aktorki mierzyli się w nim z wielkimi przebojami. Ich występy oceniali jurorzy – Edyta Górniak, Elżbieta Zapendowska i Rudi Schuberth. Program prowadzili Krzysztof Ibisz i Katarzyna Cichopek. Jedną z uczestniczek programu była właśnie Dominika Chorosińska. Pojawiła się w pierwszej edycji programu.

Chorosińska zaśpiewała m.in. takie przeboje jak "Holding Out For A Hero" Bonnie Tyler czy "Prawy do lewego" z repertuaru Kayah. Obecnie w sieci znów staje się viralem nagranie, gdy Chorosińska śpiewa hit Shakiry "Whenever, wherever".

Jak jurorzy ocenili występ Chorosińskiej?

– Masz jeden problem z intonacją, ale bardzo mi się podobało to, że wiedziałaś, o czym śpiewasz – powiedziała Edyta Górniak oceniające jej występ.

– Publiczności to kompletnie nie obchodzi czy pani śpiewa dwa dni, czy trzy lata, czy 500 lat. Ważne, żeby było dobrze, jak już się wychodzi na scenę, to trzeba być przygotowanym. Bardzo duże problemy z tym wstępem, bo tam jest sam wokal i piano i tam wychodzi cała prawda na jaw, w związku z tym polała się lekko krew. Było nieczysto – podsumowała Zapendowska.

Dominika Chorosińska ostatecznie zajęła w programie przedostatnie miejsce.