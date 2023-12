Niedawno ukazała się książka Omida Scobie'go "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival". To opowieść o rodzinie królewskiej z Wielkiej Brytanii. W jej holenderskiej edycji podobno przypadkiem ujawniono nazwiska dwóch prominentnych członków rodziny królewskiej, którzy swoimi rasistowskimi docinkami urazili księcia Harry'ego i jego żonę, Meghan Markle. Było to przed narodzinami ich synka, Archiego, a uwagi dotyczyły koloru skóry dziecka.

Będzie proces wytoczony przez Windsorów?

Podobno to obecny król Karol III i księżna Kate mieli dyskutować na ten drażliwy temat. Pałac Buckingham nie skomentował tego publicznie, ale przedstawiciele Windsorów dali do zrozumienia, że rodzina królewska rozważa podjęcie kroków prawnych.

Kosztowne kreacje rodziny królewskiej

Podczas uroczystego bankietu królowa Kamila miała na sobie kremową, haftowaną suknię wieczorową projektu Fiony Clare, tiarę i biżuterię zmarłej Elżbiety II – diamentową broszkę i bransoletkę. Księżna Kate pojawiła się w sukience od Jenny Packham za 5 tys. funtów zdobioną cekinami. Do tego tiara księżnej Diany, diamentowe kolczyki i królewski order.