Dziennikarz Omid Scobie w swojej książce o brytyjskiej monarchii pt. "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival" ujawnił szczegóły pewnej rozmowy Harry'ego z ojcem. Z ust księcia miało wtedy paść dość osobliwe pytanie.

Jak podaje Scobie eksmisja z rezydencji rozwścieczyła Harry'ego. Zadzwonił więc do ojca. Rozmowa była pełna emocji. W pewnym momencie książę postanowił zagrać na uczuciach króla Karola i wykorzystał do tego swoje dzieci.

Jak często krol Karol III widuje dzieci Harry'ego?

Książę Harry i jego żona Meghan Markle mają dwie pociechy – to 4-letni obecnie Archie i 2-letnia Lilibet. Nie chcesz już zobaczyć swoich wnuków? - miał zapytać ojca książę. Wg Omida Scobiego król zapewnił, że Harry z rodziną zawsze będzie miał gdzie się zatrzymać podczas wizyty w Wielkiej Brytanii, natomiast nie odniósł się w żaden sposób do Frogmore Cottage.

Na początku marca brytyjskie media ujawniły decyzję króla Karola III o eksmisji księcia Harry'ego i księżnej Meghan z Frogmore Cottage. W czerwcu Sussexowie oficjalnie opuścili swoją posiadłość w Wielkiej Brytanii.

Chociaż Sussexowie mieszkają w Kalifornii, Frogmore Cottage — który znajduje się na terenie posiadłości Windsor — był ich oficjalną rezydencją w Wielkiej Brytanii.

Król Karol III zaszokowany książką księcia Harry'ego

Dziennik "The Sun" informował, że król Karol III postanowił eksmitować młodszego syna i synową z Frogmore Cottage tuż po tym, jak szokujące wspomnienia księcia Harry'ego "Ten drugi" trafiły do sprzedaży.

"Page Six" informuje, że jak dotąd król Karol praktycznie nie widywał dzieci Harry'ego. Z najmłodszą pociechą syna, Lilibet, która urodziła się w Kalifornii, spotkał się tylko raz. Według mediów król Karol odrzucił zaproszenie na chrzciny wnuczki, ponieważ "był zbyt zajęty".