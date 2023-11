Andrzej Chyra ma za sobą małżeństwo z Martą Kownacką, która poznał na studiach. Rozstali się w 2002 roku. Potem aktor związał się z Magdaleną Cielecką. I ten związek nie przetrwał. Media rozpisywały się potem o zabawowym stylu życia Chyry. Wiele w nim było nowych romansów, imprez i alkoholu.

Reklama

W 2015 roku Andrzej Chyra zaczął spotykać się z o 24 lata młodszą Pauliną Jarosiewicz. Para doczekała się syna Tadzia. Aktor ustatkował się i zaczął wieść spokojne życie. Teraz w wywiadzie dla "Na Żywo" powiedział, że związek z Pauliną to już przeszłość.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Andrzej Chyra nie mieszka już z matką swojego dziecka?

Mieszkamy oddzielnie, a Tadek wychowuje się w dwóch różnych domach. U mnie ma dużo swobody, w drugim domu więcej zasad. Mówi do mnie po imieniu. Uczę go tego, co uważam za słuszne - ujawnił Andrzej Chyra w rozmowie z tygodnikiem "Na Żywo".

Reklama

Andrzej Chyra o wychowaniu syna

Aktor ojcem został w wieku lat 50.

W wychowaniu syna stawia na szczerość i daje mu wiele swobody. Mam dla niego czas i nie wychowuję go w systemie represyjnym, jak sam byłem wychowywany. Zależy mi, żeby w przyszłości potrafił odnaleźć się w każdej sytuacji życiowej - powiedział w wywiadzie.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Nigdy nie bałem się o to, jakim będę ojcem. Wiedziałem, że to będzie dla mnie jak chleb z masłem - powiedział Andrzej Chyra w wywiadzie dla "Vivy".

Aktor stał się rozpoznawalny dzięki drugoplanowej roli w filmie "Dług" w reżyserii Krzysztofa Krauzego (1999), gdzie stworzył postać demonicznego Gerarda, szantażującego dwóch młodych biznesmenów. Zagrał też m.in. w "Sponsoringu", "Komorniku", "W imię…", "Carte blanche". Chyra jest też cenionym aktorem teatralnym. Można go teraz też zobaczyć m.in. w serialu "Sortownia".