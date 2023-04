Andrzej Chyra został ojcem, gdy miał 51 lat. Jego syn Tadeusz przyszedł na świat w 2015 roku.

Narodziny dziecka były jednym z powodów, dla których aktor postanowił zacząć walczyć ze swoim nałogiem. W przeszłości aktor nadużywał alkoholu.

W tym wypadku to musi być decyzja dla siebie. To kwestia pewnego stopniowania troski. Jeśli ja się zatroszczę o siebie, to będę mógł się zatroszczyć o swoje otoczenie. To był moment, kiedy ja się decydowałem, czy on mnie pozna jako człowieka trzeźwego, czy...- mówił o tym, jak przestał pić.

Chyra o wychowaniu syna: Pozwalam mu na samodzielne poznawanie świata

Chyra przyznał, że choć bardzo cieszył się z pojawienia się na świecie dziecka, wyznał, że niejednokrotniebrano go za dziadka Tadzia.

Tak, ale wcześniej, jak był taki malutki. Wtedy byłem ewidentnie dziadkiem. Teraz uchodzi to częściej - powiedział.

Aktor stwierdził, że syn przejął niektóre jego cechy charakteru oraz specyficzne poczucie humoru. Zaznaczył, że wychowuje go w zgodzie ze swoimi przekonaniami, ale pozwala mu również na samodzielne poznawanie świata.

Ja troszczę się o mojego syna nie w ten sposób, że będę nad nim pochylony, ale że troszczę o środowisko, w którym on żyje i będzie żył - powiedział.