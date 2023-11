Przemysław Kossakowski to miłośnik podróży. Popularność zdobył dzięki programom w TTV, które prowadził. Były to: "Kossakowski. Szósty zmysł", "Kossakowski. Inicjacja" czy "Down The Road. Zespół w trasie".

Krótkie małżeństwo z Martyną Wojciechowską

Szczyt jego popularności to był związek z Martyną Wojciechowską, z którą stanął na ślubnym kobiercu w 2020 roku. Para krótko cieszyła się miłosną sielanką. Kossakowski i Wojciechowska przez chwilę ukrywali, że ich małżeństwo szybko się rozpadło. W lipcu 2022 roku wzięli rozwód. Kossakowski zrezygnował z kariery w telewizji. Czym się teraz zajmuje?

Przemysław Kossakowski co kilka dni informuje Instagramie, co u niego słychać. Tym razem zrobił sobie selfie na tle kampera w zimowym otoczeniu. Podróżnik na zdjęciu jest sam.

Kossakowski jeździ kamperem po Polsce

Nie uważam, że koniec listopada to sezon kamperowy. Uważam, że wszelkie sezony to tylko smutne umowności nie pozwalające cieszyć się nam tym, na co mamy ochotę - napisał dziennikarz.

Fani Kossakowskiego zareagowali entuzjastycznie. Bardzo dobre stwierdzenie, tak trzymać; Piękne słowa; Nie uważam że koniec listopada to sezon kamperowy. Uważam, że wszelkie sezony to tylko smutne umowności nie pozwalające cieszyć się nam tym, na co mamy ochotę - napisali.

Kossakowski podróżuje po Polsce kamperem i spotyka się z ludźmi. W różnych miastach organizowane są spotkania z dziennikarzem, podczas których opowiada o swoich wyprawach.