Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach to jedna z najbardziej zgranych i sympatycznych par w polskim show-biznesie. Córka byłego prezydenta i ceniony muzyk prowadzą spokojne życie z dala od medialnego zgiełku i blasku fleszy. 42-letnia Aleksandra wspomniała w jednym z wywiadów, że podczas prezydentury swojego ojca odwiedziła ponad 30 krajów. Ostatnio para postanowiła odkryć uroki Szwajcarii w towarzystwie Marty Wierzbickiej, teraz tylko we dwoje wybrali się razem na nieco bardziej egzotyczne wakacje. Padło na Bali.

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach wybrali się na Bali

Dziennikarka i wokalista zdecydowali się na ucieczkę z mroźnej Polski na wschód, docierając aż na indonezyjską wyspę Bali. Pomimo trwającej tam pory deszczowej, mogli cieszyć się wysokimi temperaturami i licznymi atrakcjami. Para eksplorowała tropikalne lasy, korzystała z malowniczych plaż, relaksowała się i delektowała lokalnymi specjałami.

Ola i Kuba zebrali podzielili się wspomnieniami z tej egzotycznej podróży z internautami na Instagramie. Pod postem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy od fanów.

Olu cudowni jesteście. Uwielbiam na Was patrzeć; Jesteście wspaniali; Cudowna relacja, Wy jesteście cudowni; Pięknie; Cudnie; Cudownie; Cudowna para. Tak miło się na Was patrzy; Powiało ciepłem i uśmiechem; Cudownie na Was Kochani patrzeć - pisali zachwyceni internauci.