Reprezentantka Polski Maja Krzyżewska w hali Palais Nikaïa w Nicei wystąpiła jako dziewiąta.

Piosenką "I Just Need a Friend" wyśpiewała sobie wysokie, szóste miejsce. W konkursie Eurowizja Junior wystąpiło 16 młodych piosenkarzy. Wygrała Zoé Clauzure z Francji.

Eurowizja Junior 2024 znowu we Francji

Reklama

Zoé Clauzure zdobyła 228 punktów. Drugie miejsce zajęła Sandra Valero z Hiszpanii (201 pkt), a podium zamykały Yan Girls z Armenii (180 pkt). Zwyciężczyni ma 13 lat i pochodzi z miasta Montrouge. Zoé Clauzure sama pisze teksty oraz gra na pianinie. Rozpoznawalność zyskała w siódmej edycji francuskiego "The Voice Kids" w 2020 r. Jej zwycięstwo oznacza, że Eurowizja Junior ponownie zostanie zorganizowana we Francji.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Maja Krzyżewska szósta w ostatecznej klasyfikacji podczas Eurowizji Junior 2023

Część internautów z Polski twierdzi, że podczas głosowania wydarzyło się coś dziwnego. Dla przypomnienia. Najpierw podawane są głosy jurorów z każdego kraju, a potem sumowane są głosy widzów. Głosowanie jury dało naszej reprezentantce 69 punktów. Od widzów dostała 55, czyli w sumie miała 124 punkty i zajęła szóste miejsce w ostatecznej klasyfikacji.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Fani Mai Krzyżewskiej wietrzą spisek!

Fani Mai Krzyżewskiej zareagowali bardzo emocjonalnie. Wiem, że to tylko konkurs i nie mam nic do Francji, ale według mnie trochę specjalnie to robią, żeby Francja wygrywała, moje zdanie! – napisał jeden z nich na profilu Eurowizji.

Obrabowali Polskę; Dlaczego nie wygraliśmy?; Właśnie przez to nienawidzę Eurowizji Junior. Totalnie ustawione; Polska zasługiwała na top 5; Powinna być w top 3. To jakiś żart; Najlepszy występ wieczoru – czytamy wśród komentarzy polskich internautów.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

W pewnym momencie ktoś przypomniał, że przecież Polska też wygrywała rok po roku. Wszyscy narzekają, że znowu Francja, ale Polska przecież też wygrała dwa razy z rzędu, a potem mieliśmy 2. miejsce. To też była waszym zdaniem ustawka? – napisano.

Polska dwukrotnie zwyciężyła w finale konkursu w 2018 (Roksana Węgiel z piosenką "Anyone I Want to Be ") i 2019 (Viki Gabor z "Superhero "). W 2021 Sara James zajęła drugie miejsce śpiewając utwór "Somebody ".