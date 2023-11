Artur Baranowski ostatecznie zdobył aż 773 punkty za udzielenie poprawnych odpowiedzi, 30 doliczono mu za zachowane szanse. Łącznie uzyskał aż 803 punkty. Wielu uczestników zyskało z kolei sławę, dzięki największym wpadkom w historii polskich teleturniejów.

Reklama

Artur Baranowski pochodzi z małej wsi Śliwniki w województwie łódzkim, w gminie Parzęczew, gdzie mieszka zaledwie 157 mieszkańców.

Artur Baranowski unika kontaktu z mediami

Jesteśmy już tym zmęczeni, nie spodziewaliśmy się – powiedział ojciec Artura Baranowskiego w rozmowie z wp.pl. Podkreślił jednak, że jest bardzo z syna dumny.

Artur Baranowski unika kontaktu z mediami i nie odpisuje na wiadomości. Tymczasem media bardzo się nim interesują.

Reklama

Od wczoraj dzwoni cała rodzina, piszą koledzy z okolicy i znajomi ze studiów. Artur nie spał do późna i cały czas odbierał telefony albo odpisywał na wiadomości. Dziś cały dzień śpi. Nie ma już siły rozmawiać z dziennikarzami" — stwierdził ojciec Artura Baranowskiego w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Włodzimierz Pietruszewski, sołtys miejscowości, gdzie mieszka Artur Baranowski, powiedział wp.pl, że jest on bardzo spokojny i skromny. Dodał również, że non stop siedzi w książkach i nie widuje go zbyt często w polu z rodzicami.