23 listopada odbyła się pierwsza rozprawa przed sądem w Warszawie. Aktor był nieobecny. Jak podaje fakt.pl powodem były obowiązki zawodowe. Królikowski ma zeznawać w innym terminie.

Kontrola policji i zarzuty wobec Antoniego Królikowskiego

W lutym br. policja zatrzymała aktora, gdy prowadził samochód. Badanie alkomatem wykazało, że nie prowadził pod wpływem alkoholu. W jego organizmie wykryto jednak inne środki odurzające. Później w mediach społecznościowych Królikowski tłumaczył, że śladowe ilości substancji odurzającej to wynik zażywania leczniczej marihuany, którą zażywa, ponieważ choruje na stwardnienie rozsiane.

Królikowski oświadczył, że stosuje THC leczniczo, bo cierpi na stwardnienie rozsiane

Nie zażywam narkotyków. Stosuję THC, którym wspomagam swoje leczenie i którego używałem poprzedniego wieczoru — napisał w oficjalny oświadczeniu, które opublikowała PAP, aktor. Antoni Królikowski wyjawił, że choruje na stwardnienie rozsiane.Do zatrzymania doszło około 16:00 przy ul. Karolkowej 16, zaraz po tym, jak wyjechałem z mojego mieszkania do Asi (Joanny Opozdy, byłej żony Królikowskiego — przyp. PAP), aby spotkać się z synkiem — napisał Antoni.

Jeśli zarzuty pod adresem Królikowskiego potwierdzą się, to grozi mu grzywna, a w ostateczności nawet dwa lata więzienia. Może też stracić prawo jazdy na minimum trzy lata.

Przed Królikowskim jeszcze rozwód

Królikowskiego czeka jeszcze rozprawa rozwodowa. Sąd potwierdził dziennikowi "Fakt", że wyznaczył termin pierwszej rozprawy rozwodowej na luty 2024 r.