W 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" jeden z uczestników, który poszukuje swojej drugiej połówki, to Dariusz. Mężczyzna w ostatnim odcinku show zdecydował się, że wybierze Nicolę.

W sieci od razu pojawiły się doniesienia, że kobieta jest w ciąży.

Do tych pogłosek postanowił odnieść się sam Dariusz i poprosił, by nie "wypisywać głupot".

Produkcja "Rolnik szuka żony" odpowiada na plotki dotyczące Nicole i Dariusza

Oświadczenie postanowiła wydać także produkcja programu.

W odpowiedzi na Wasze pytania dotyczące Nicoli z przyjemnością informujemy, że prawdą jest, że siostra Nicoli ukończyła właśnie studia wyższe, czego jej serdecznie gratulujemy. I tutaj mniej więcej kończy się lista prawdziwych informacji, które mogliście wyczytać w artykułach na ten temat - czytamy.

Pamiętajcie, żeby nie wierzyć we wszystko, co wyczytacie w sieci czy znajdziecie w internetowych grupach podawane przez anonimowych informatorów o — delikatnie mówiąc — luźnym stosunku do prawdy. I pamiętajcie! Plotki może nie pozostawiają bąbli, ale to nie znaczy, że nie ranią - napisano.