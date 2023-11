Blanka Lipińska, która jest autorką serii powieści erotycznych "365 dni", jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Często na swoim profilu na Instagramie organizuje sesję Q&A podczas której jej obserwatorzy mogą zadawać pytania a ona na nie odpowiada.

Właśnie odbyła się kolejna. Jeden z internautów postanowił zacząć swoje pytanie od stwierdzenia, że w Polsce mamy katastrofę demograficzną. Następnie spytał ją, czy warto w takim razie promować macierzyństwo.

Internauta zirytował Blankę Lipińską. "Niech pan promuje…"

Może i warto to niech pan promuje, droga wolna. Moim zdaniem promować to można przeceny w sklepach, a chęć do macierzyństwa kobieta ma poczuć, a nie mieć umówioną - odpowiedziała Blanka.

Poza tym uważam, że planeta jest przeludniona, a człowiek na niej sieje największe spustoszenie...lockdown świetnie to pokazał. Wiec jak nas będzie trochę mniej, to przyniesie to same korzyści dla świata - dodała.

Internauta postanowił ciągnąć dalej dyskusję.

To Polska będzie wymierać a Afryka i Indie będą mieć jeszcze więcej dzieci? Planety to nie uratuje… - pytał oburzony.

Pan nie odpuszcza... @gopakos to zamiast pisać do kobiet takie rzeczy, weź się za ratowanie naszego kraju. Tak, to ten pan od promowania macierzyństwa - odpisała mu Blanka Lipińska.