Jeden z internautów w komentarzu na InstaStory Blanki Lipińskiej stwierdził, że celebrytka ma problem z alkoholem. "Zawsze mam kilka butelek wina" - stwierdziła.

Blanka Lipińska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Co jakiś czas organizuje sesję Q&A dla swoich obserwatorów.

Ostatnio sporo emocji wzbudził temat jej rzekomego uzależnienia od alkoholu. Blanka udostępniła w InstaStory pytanie internauty, który wprost zapytał ją, czy przypadkiem nie jest uzależniona.

Nie uważasz, że masz problem z alkoholem? Z tego, co pokazujesz, to odgrywa on dość ważną rolę w twoim życiu... - zapytał.

Bardzo ważną, zwłaszcza dobry. A co do problemu... Zawsze mam kilka butelek wina, więc nie ma problemu - odpowiedziała Blanka.

Blanka o alkoholu: Jestem bardzo chorą i uzależnioną osobą

Internauta postanowił dalej drążyć temat.

Jeśli nie jest w stanie wyobrazić sobie życia bez alkoholu, prawdopodobnie jest osobą uzależnioną - stwierdził.

Bez alkoholu, bez mleka, bez mięsa, bez cebuli i kapusty kiszonej, bez samochodu, telefonu, Internetu, bez podróży, bez czystych ręczników i mojej oliwki do mycia, bez rodziny i przyjaciół, bez P. Jestem bardzo chorą i uzależnioną osobą - odpowiedziała sarkastycznie Lipińska.

Uważam, że alkoholizm jako problem jest wtedy, gdy nic innego się dla ciebie nie liczy, tylko picie. Gdy zawalasz obowiązki, zaniedbujesz bliskich i rozczarowujesz innych na rzecz bycia pod wpływem. Kieliszek czy dwa dobrego wina wieczorem traktuję bardziej jako przyjemność niż przymus, czy, jak kto woli, nałóg - wyjaśniła w kolejnym wpisie.