Blanka Lipińska to autorka powieści erotycznej "365 dni", która odniosła ogromny sukces. Na podstawie książki powstał także film, przy pracy nad którym celebrytka brała udział.

Lipińska nie ukrywa i często w wywiadach mówi o tym, że dzięki temu, co stworzyła, udało jej się także nieźle zarobić. Pisarzy i pisarek, którym się to udaje jest niewielu. Najsłynniejszy to Remigiusz Mróz, twórca powieści kryminalnych.

Jakiej wysokości podatek musiała zapłacić Blanka Lipińska?

Blanka za zarobione na swojej twórczości pieniądze kupiła dom, często wyjeżdża na wakacje i sprawia bliskim drogie prezenty. W rozmowie z Żurnalistą, choć zaznaczyła, że nie lubi rozmawiać o pieniądzach, została zapytana o to, na jaką najwyższą kwotę wystawiła fakturę. Prowadzący przywołał przykład Remigiusza Mroza, który przyznał, że były to 4 miliony złotych.

Speszona Lipińska wyznała, że kwota, którą ona wpisała, byłą dużo wyższa a wspomniane 4 miliony złotych wynosił bowiem podatek, który musiała zapłacić od tego, co udało jej się zarobić.

Fani Blanki zamieścili kilka komentarzy do tej rozmowy.

To ile zarabia ktoś taki mnie kompletnie nie rusza… Mi z kieszeni nie kradnie. Lepiej się zastanowić ile zarabiają i kradną polityczne pasożyty! - pisali.

Temat pieniędzy faktycznie nie jest komfortowy i bezpieczny w społeczeństwie…bo my Polacy nie lubimy jak ktoś ma duuuuużo więcej niż my, a jak jeszcze nie lubimy jakieś osoby publicznej, to już w ogóle mamy w***w -brzmiał kolejny.