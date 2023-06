Blanka Lipińska otwarcie mówi o tym, że jest zwolenniczką operacji plastycznych. Na Instagramie podczas odpowiadania na pytania internautów, wyjaśniła dlaczego na jej górnej wardze znalazł się siniak.

To jest siniak (...) Przypominam, że powiększanie ust to nie jest zabieg na zawsze. To się rozpuszcza i trzeba powtarzać, a mi się akurat nierówno rozpuściło po jednej stronie.Lekarka skorygowała mi kształt ust i wielkość. I ja osobiście jestem zachwycona - wyjaśniła celebrytka.

Dodała, że w przeszłości miała problem z tzw. "gummy smile", czyli uśmiechem, który za bardzo eksponował dziąsła. Przy okazji pokazała także swoje archiwalne zdjęcie, na którym można zobaczyć ją z naturalnym uśmiechem i widocznymi dziąsłami.

Blanka często otwarcie mówi o tym, jakim zabiegom medycyny estetycznej się poddała. Wiadomo, że powiększyła piersi oraz wysmukliła twarz usuwając poduszki Bichata, czyli ciała tłuszczowego, które wypełnia przestrzeń między żuchwą a kością policzkową.