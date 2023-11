Małgorzata Tomaszewska w sierpniu ujawniła, że jest w ciąży. Jak poinformowała, jej synek Enzo będzie miał siostrę. Tożsamość ojca drugiego dziecka gwiazdy pozostaje tajemnicą. Tomaszewska dba o jego prywatność i nie chce upubliczniać tej relacji.

Małgorzata Tomaszewska upadła na planie programu

Małgorzata Tomaszewska nadal razem ze swoim telewizyjnym partnerem Aleksandrem Sikorą prowadzi wydania „Pytania na śniadanie". Na planie jednego z programów doszło do wypadku. Widzowie tego nie zobaczyli. Małgorzata Tomaszewska potknęła się i upadła, gdy przechodziła z jednej do drugi części studia.

Wszyscy na planie zamarli

"Przechodzimy z kanap do kącika eksperckiego i ja nie zauważyłam podestu. (...) Jakoś nie zauważyłam i jak runęłam, całe szczęście nie na brzuch tylko na pupę. Nie bolał mnie ten upadek, ale wylałam na siebie herbatę spektakularnie. Wszyscy zamarli na planie. Olek (Sikora — przyp. red.) poszedł do rozmowy sam. (...) Ja byłam trochę zestresowana tym, co się stało" — powiedziała w rozmowie ze "Światem Gwiazd".

Małgorzata Tomaszewska natychmiast udała się do lekarza, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, chociaż nie czuła się źle. Jak podkreśliła, upadek w ciąży jest zawsze stresujący. Na szczęście okazało się, że wszystko jest w porządku.