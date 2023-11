Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl w cenniku reklam na grudzień TVP, w paśmie "Sylwestra" na razie widnieje pozycja "Program rozrywkowy".

"Sylwestra marzeń" nie ma w cenniku reklam

W ubiegłym roku w drugiej połowie listopada ogłoszono, że TVP i władze miasta Zakopane podpisały umowę na zorganizowanie "Sylwestra marzeń". W tym roku połowa nadal nie ma oficjalnych informacji na ten temat. Portal Wirtualnemedia.pl zwrócił się do TVP z pytaniem, co z tegorocznym sylwestrem, ale Telewizja Polska milczy w tej sprawie. Co więcej, sylwestrowej imprezy nie wpisano nadal do cennika reklamowego na grudzień. 31 grudnia o godz. 20 widnieje tam pozycja: Program rozrywkowy.

Kiedy szczegóły o "Sylwestrze marzeń" TVP?

TVP ogłosiła jednak niedawno przetarg na "usługę sceno-techniczną zakładającą uzyskanie pożądanego przez TVP zamysłu dźwiękowego realizatora z wykorzystaniem sprzętu własnego Zleceniobiorcy (nagłośnienie) z transportem, ubezpieczeniem i obsługą do audycji „Sylwester Marzeń z Dwójką 2023/2024". Taki wpis widnieje na stronie z przetargami.

NIK o ubiegłorocznym "Sylwestrze marzeń"

Organizację ubiegłorocznego "Sylwestra marzeń" wzięła pod lupę Najwyższa Izba Kontroli. Z opublikowanego kilka tygodni temu raportu wynika, że TVP podjęła "ryzykowne ekonomicznie i kosztowne działania", aby zapewnić gwiazdę głównej koncertu sylwestrowego 2022/2023. Początkowo miała być nią Mel C, ostatecznie jednak wystąpił zespół Black Eyed Peas.