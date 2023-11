Cała ta władza PiS opiera się na kłamstwie, a tuba propagandowa PiS-u, czyli Telewizja zwana kiedyś publiczną jest narzędziem, by robić ludziom wodę z mózgu – mówił na początku października na konferencji prasowej Cezary Tomczyk, poseł Koalicji Obywatelskiej.

PO chce przekształcić TVP i zlikwidować sztandarowe marki

Tomczyk zadeklarował chęć transformacji TVP w rzetelne medium, jednak zaznaczył, że marki TVP Info i "Wiadomości" zostaną zlikwidowane, podobnie jak zlikwidowano markę "Dziennika Telewizyjnego" po 1989 roku.

Porównał też obietnice utworzenia polskiej wersji BBC do rezultatu przypominającego rosyjskie media "Russia Today".

Tytuł "Wiadomości" do zmiany?

Wirtualnemedia.pl porozmawiały z dziennikarzami i medioznawcami na temat zmian sztandarowym programie TVP.

Sławomir Zieliński, były redaktor naczelny dyrekcji programów informacyjnych TVP, były szef "Wiadomości", a także "Teleexspressu", "Panoramy" i TVP1, uważa, że "pewien rozdział informacji telewizyjnej powinien być zamknięty i zbudowany na nowo". Nawet ci, którzy nadal oglądają "Wiadomości", mają ograniczone zaufanie do podawanych informacji i konfrontują to, co tam widzą z programami innych stacji – podkreślił Zieliński w rozmowie z Wirtualnemedia.pl.

Nazwa nie jest najważniejsza?

Z kolei były prezes TVP Jan Dworak uważa, że nazwa nie jest najważniejsza, przede wszystkim chodzi o treść przekazu. - Nie uważam tego za rzecz najważniejszą. Najistotniejsza jest zmiana sposobu redagowania „Wiadomości", to nie są informacje tylko propaganda. Jednostronna, fałszująca obraz Polski, a do tego była nieudolna warsztatowo, co się z sobą najczęściej wiąże. To obniża poziom informacji medialnej w Polsce, wikła inne media w niepotrzebne polemiki na poziomie ustalania oczywistych faktów. To trzeba zmienić i to będzie trudne. A to, czy ta marka zostanie, czy nie - jest sprawą techniczną, podobnie jak scenografia czy czołówka – powiedział portalowi Wirtualnemedia.pl Jan Dworak.

Opinię Dworaka podziela Krzysztof Luft, członek Rady Programowej TVP. - Na pewno jest ważniejsza jest zmiana zawartości niż samej nazwy - uważa dziennikarz Telewizji Polskiej w latach 1990-1998.