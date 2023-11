"Sylwester marzeń z Dwójką", który odbywa się na Równi Krupowej w Zakopanem TVP organizuje od 2016 roku. Jeden raz impreza została przeniesiona do Amfiteatru w Ostródzie w 2020 roku. Powodem była trwająca pandemia.

Co roku podczas imprezy sylwestrowej organizowanej przez TVP można zobaczyć i posłuchać największych gwiazd polskiej estrady m.in. Justyny Steczkowskiej, Edyty Górniak, czy Zenka Martyniuka. Rok temu zagranicznym artystą, który wywołał sporo kontrowersji był zespół Black Eyed Peas.

Reklama

TVP przygotowuje się do "Sylwestra Marzeń z Dwójką"

Do tegorocznej imprezy pozostały niecałe dwa miesiące, ale jak na razie nie było żadnej informacji o tym, czy impreza ponownie odbędzie się w Zakopanem. Wszystko wskazuje na to, że stacja powoli zaczyna przygotowywać się do tej imprezy.

Reklama

Jak podaje serwis wirtualnemedia.pl, TVP ogłosiła przetarg związany z nagłośnieniem "Sylwestra marzeń z Dwójką".

"Informujemy o wszczęciu postępowania zakupowego, którego przedmiotem jest: Usługa sceno-techniczna zakładająca uzyskanie pożądanego przez TVP zamysłu dźwiękowego realizatora z wykorzystaniem sprzętu własnego Zleceniobiorcy (nagłośnienie) z transportem, ubezpieczeniem i obsługą do audycji »Sylwester Marzeń z Dwójką 2023/2024«" - można przeczytać na stronie z zamówieniami.

Czy "Sylwester Marzeń z Dwójką" odbędzie się w Zakopanem?

Czas składania ofert trwa do 10 listopada do godz. 13. Usługa ma być realizowana w okresie od 27 grudnia br. do 3 stycznia 2024 r. W dokumentach przetargowych widnieje informacja na temat tego, że "jedynym kryterium oceny ofert o wadze 100 proc. jest całkowita cena netto".

Nadal nie wiadomo, czy impreza odbędzie się w Zakopanem. Umowa z Urzędem Miasta Zakopane nie została jeszcze podpisana. W ubiegłym roku wydarzenie to miało miejsce w drugiej połowie listopada.