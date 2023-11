Nowy przedsięwzięcie biznesowe Friza to bajka dla dzieci pt. "Cloudy and Stormy". Friz niedawno został ojcem i postanowił założyć kolejny kanał na YouTube - tym razem skierowany do najmłodszych odbiorców.

Reklama

Friz założył nowy kanał na YouTube skierowany do dzieci

Na platformie YouTube już pojawiła się zapowiedź animowanego serialu dla dzieci o tytule "Cloudy and Stormy", co jest oczywistym odwołaniem do imion psów Friza i Wersow - Chmurki i Burzy. Z krótkiego zwiastuna produkcji, który trwa nieco poniżej minuty, wynika, że fabuła skoncentruje się na przygodach dwóch psiaków o imionach Cloudy i Stormy.

Bohaterowie będą marzyć o zdobyciu popularności w świecie influencerów i bez wahania podejmą różne wyzwania. Ten motyw może brzmieć znajomo, ponieważ wyzwania były charakterystycznym elementem każdego odcinka na kanale Ekipy.

Aktualnie nie pojawiła się informacja o planowanej dacie premiery "Cloudy and Stormy", ale już teraz można przewidzieć, że serial osiągnie ogromny sukces. Warto dodać, że zwiastun w ciągu jednej doby zgromadził imponującą liczbę 90 tysięcy odsłon, a nowy kanał zdobył już ponad 30 tysięcy subskrybentów.

Reklama

Nie jest również tajemnicą, że produkty skierowane do najmłodszych generują największe przychody. W związku z tym można przypuszczać, że Wiśniewski będzie mieć znaczne zyski dzięki temu nowemu przedsięwzięciu. Niewykluczone również, że po premierze bajki pojawią się na rynku pluszaki, gry i inne zabawki związane z bohaterami serialu.