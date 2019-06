Mimo szerokiej krytyki, z jaką spotykają się jej homofobiczne wypowiedzi, Zofia Klepacka nie ma sobie nic do zarzucenia i angażuje się w kolejne projekty dyskryminujące mniejszości seksualne. Ostatnio wystąpiła w teledysku wykonawcy o pseudonimie Karat NM.

W piosence zatytułowanej "Grzechy Sodomskie", padają między innymi takie słowa:

Jednak to wyjątkowo jest czyn ohydny / Jeśli mężczyzna z mężczyzną współżył / Jeśli kobieta obok kobiety się budzi co ranek / Nie chcemy w Polsce tu tego wcale / Dewiacji, sodomii, co tu sieje zamęt

Mąż, żona jedyna, dzieci wspaniałe / Białe jest białe, a czarne jest czarne / Miłość, rodzina, wartości normalne / Tego się boi, tego wrogiem jest diabeł / Nie pozwól, by zawładnął naszym krajem

Sama Klepacka nie rapuje, ani nie śpiewa, pojawia się jedynie w teledysku. Widać na nim, jak ogląda swoje medale, czyta w kościele Księgę Rodzaju, a na końcu rozwija swój żagiel w ogródku.