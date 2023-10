Pandoragate, czyli afera związana z nieodpowiednimi zachowaniami polskich youtuberów na tle seksualnym i z nieletnimi dziećmi od kilku dni wstrząsa nie tylko światem internetu, ale także społeczeństwem, mediami oraz zajmuje uwagę władzy i polityków. Po opublikowaniu filmu przez Sylwestra Wardęgę, w którym ujawnił on druzgocące informacje dotyczące zakazanych przez prawo postaw niektórych internetowych twórców, w tym Stuu, prokuratura zaczęła prowadzić śledztwo, gromadząc materiały dowodowe i przesłuchując świadków.

Już wówczas było jasne, że to jedynie niewielki fragment większego problemu. Dodatkowe informacje miał przekazać youtuber Konopskyy. Po kilku dniach oczekiwania, materiał stworzony przez tego 21-latka został opublikowany. Jego godzinny film zatytułowany "Mroczna przeszłość polskiego YouTuba" prawdopodobnie ustanowił rekord platformy pod względem liczby wyświetleń w krótkim czasie.

Film "Mroczna przeszłość polskiego YouTuba"

Film Konopskyy "Mroczna przeszłość polskiego YouTuba" prawdopodobnie na zawsze zostanie zapamiętany w historii polskiej platformy YouTube. Jego produkcja błyskawicznie stała się najbardziej popularnym wideo na tej platformie. Liczba wyświetleń ciągle wzrasta. Już po dwóch minutach od opublikowania filmu zobaczyło go ponad 20 tysięcy widzów. Po dwóch godzinach liczba ta sięgnęła miliona. Po upływie czterech godzin film obejrzało niemal pięć milionów osób. Następnie liczby nadal rosły. A obecnie jest to już 6.3 miliona.

O czym jest film Konopskiego?

Film Konopskiego trwa nieco ponad godzinę. W swojej produkcji twórca ujawnił rzekome przewinienia takich twórców internetowych, jak Stuu, Marcin Dubiel, DeeJayPallaside, Boxdel, Dizowskyy, Vertez czy Vojtaz. Dokładnie przeanalizował również działalność zespołu Team X. W materiale pojawiają się także prawnik i psycholog.

Mimo, że Konopskyy odnotował imponujący wynik, to nadal pozostaje daleko za absolutnym rekordzistą na polskim YouTube. Wideo o nazwie "3KIPA," opublikowane dwa lata temu na kanale EKIPA, zostało obejrzane ponad 114 milionów razy do dzisiaj. Jeśli spojrzymy na rekordy na skalę globalną, to piosenka "Baby Shark Dance," która cieszy się popularnością wśród dzieci, ale też budzi mieszane uczucia u rodziców, osiągnęła już 13,5 miliarda odsłon, stając się absolutnym liderem na całej platformie.