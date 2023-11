Tomasz Kammel, doświadczony prezenter i dziennikarz, rozpoczął swoją karierę w TVP już w 1997 roku. Pomimo tego, że dwukrotnie pożegnał się ze stacją, wrócił do niej i pracuje w niej do dziś. Prowadzi m.in. "Pytanie na śniadanie" i "The Voice of Poland". Jego wszechstronność w roli prowadzącego spowodowała, że cieszy się jednym z najwyższych wynagrodzeń wśród gwiazd TVP.

Ile zarabia Tomasz Kammel?

W 2020 roku media donosiły, że Tomasz Kammel zarabiał miesięcznie imponującą sumę 37 tysięcy złotych brutto. Co więcej, prezenter nie ogranicza się tylko do stałej pensji - otrzymuje także wynagrodzenie za prowadzenie różnego rodzaju wydarzeń. Za jedno takie wydarzenie w TVP może zainkasować nawet do 30 tysięcy złotych.

Dodatkowo, w 2020 roku Kammel miał okazję zwiększyć swoje dochody podczas podróży służbowej do Chicago. W trakcie tego wyjazdu prowadził polonijną imprezę dla jednej z instytucji finansowych, co przyniosło mu niebagatelne 40 tysięcy złotych w zaledwie 30 minut. Warto dodać, że prezenter nie tylko zarabiał, ale również podróżował i nocował za darmo.

Do tego miał zagwarantowany hotel i przelot w obie strony. Tomek pracował ok. 30 min - podawał wówczas anonimowy informator.

W trakcie swojego pobytu w USA Tomasz Kammel nie tylko przewyższył ówczesnego prezesa TVP, Jacka Kurskiego, pod względem zarobków (miesięcznie prawie 35 tysięcy brutto), ale także zyskał szerokie uznanie za swoje umiejętności. Delegacja do Stanów Zjednoczonych nie tylko przyniosła mu znaczne korzyści finansowe, ale także sympatię tych, przed którymi występował. Tomasz Kammel zaimponował uczestnikom spotkania zabawnymi anegdotami, co zaowocowało gromkimi brawami od widzów. Wszystko wskazuje więc na to, że wyjazd był nie tylko opłacalny, ale pod wieloma innymi względami satysfakcjonujący.