Gorącą atmosferę, jaka po wyborów parlamentarnych zapanowała w Telewizji Polskiej, dodatkowo podgrzał ostatnio jej prezes. Zamierza skrócić premiery lubianych przez widzów produkcji.

Prezes TVP dla oszczędności "poświęcił" kilka produkcji. "Opłaca się dawać powtórki"

Mateusz Matyszkowicz podjął decyzję o skróceniu premiery kilku sztandarowych produkcji TVP w jesiennej ramówce, podaje serwis Plotek.pl, któremu udało się pozyskać informacje od osoby blisko związanej ze stacją. Cięcia budżetowe dotkną m.in. serial "Ojciec Mateusz", którego ostatni premierowy odcinek 30. sezonu TVP pokaże 23 listopada, a także kilka programów rozrywkowych.

"To decyzja z ostatniej chwili, bo jeszcze dotychczas były inne rozmowy na ten temat i ramówka miała iść zgodnie z planem i wyemitować do końca roku cały sezon serialu. Zaległe odcinki zostaną wliczone już do nowego sezonu, czyli w przyszłej ramówce jak serial będzie kontynuowany, wyprodukuje się go mniej" – zdradza osoba z TVP, tłumacząc:

"Prezes TVP mówi, że trzeba szukać oszczędności, gdzie tylko się da. Ten serial ma już tyle odcinków, że czy nowe odcinki, czy stare, to ogląda się na podobnym poziomie. Ludzie już nie do końca pamiętają stare odcinki i zagadki kryminalne, których tam pełno, więc stacji bardziej opłaca się dawać powtórki, jeśli tylko jest dobra okazja i pretekst".

Jak informuje Plotek, w TVP zrezygnowano również z emisji w najbliższym czasie premierowych odcinków takich teleturniejów, jak m.in. "Jeden z dziesięciu", "Koło Fortuny", którego prowadzącym jest Norbi, czy "Va Banque".

"Ojciec Mateusz" na antenie nieprzerwanie od 15 lat

"Ojciec Mateusz", czyli polska wersja włoskiego serialu kryminalnego "Don Matteo" emitowany jest na antenie TVP1 od 2008 r. Serial opowiada o przygodach fikcyjnego księdza z małej parafii w Sandomierzu. Tytułowy ojciec Mateusz, ksiądz z żyłką detektywa, w każdym odcinku rozwiązuje wspólnie z zaprzyjaźnionymi policjantami zagadki kryminalne oraz niesie pomoc swoim parafianom i wszystkim potrzebującym.

Każdy odcinek serialu to oddzielna historia, za wyjątkiem stanowiących jedną całość odcinków 300. oraz 301. W serialu występują m.in. Artur Żmijewski jako ojciec Mateusz, Piotr Polk jako inspektor Orest Możejko, Aleksandra Górsk, Edyta Olszówka, Eryk Lubos, Ewa Konstancja Bułhak, Kinga Preis, Michał Piela, Sławomir Orzechowski, Tamara Arciuch, Łukasz Lewandowski.