Sanah jest obecnie jedną z najpopularniejszych piosenkarek stylu pop. Zarówno jej płyty, jak i bilety na koncerty rozchodzą się jak ciepłe bułki.

Niedawno artystka rozpoczęła współpracę z jedną z bardzo popularnej w Polsce sieci sklepów. Znaleźć w nich można produkty sygnowane jej imieniem. Na sklepowe półki trafiły m.in. focaccia z szynką, sałatka z perłowym kuskusem i cukinią oraz kanapka z szynką.

Reklama

Sanah promuje szynkę z ananasem

Nie wszystkim to, co promuje Sanah przypadło do gustu. Zwłaszcza jedno z dań wzbudziło wiele kontrowersji. Chodzi o znajdujące się w nim połączenie szynki z ananasem.Nie od dziś wiadomo, że pizza hawajska ma w Polsce tyle samo zwolenników, co przeciwników.

Reklama

Najnowszy post Sanah opatrzyła opisem, który od razu wywołał lawinę komentarzy.

"Powiedziałam słówko o hawajskiej, a on dał dyla" - napisała piosenkarka.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Nie dziwię się; Oj kochana ja Cię nie pocieszę, bo uważam, że dobrze zrobił; Jeżeli ktoś Cię zmusza do jedzenia pizzy z ananasem to mrugnij drwa razy - pisali w komentarzach.