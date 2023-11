Stacja TVN emituje obecnie 9. edycję programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Najwięcej emocji wzbudza małżeństwo zawarte przez Kingę i Marcina. Para, co chwila się kłóci, nie potrafi się dogadać w błahych sprawach a internauci są przekonani, że to małżeństwo nie przetrwa.

Głos w sprawie najnowszej edycji show postanowiła zabrać uczestniczka 8. edycji programu, czyli Marta Podbioł. Kobieta została sparowana z Maciejem Mikołajczakiem. Ich małżeństwo się rozpadło.

Okazuje się, że kobieta obserwuje najnowszą edycję show a w sieci zamieściła obszerny wpis, w którym skrytykowała produkcję "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" krytykuje TVN

Marta zarzuciła pracownikom TVN nierówne traktowanie uczestników.

Mam wrażenie, że program jest skoncentrowany w ten sposób, żeby nakręcić hejt na jedną osobę, bo to się najlepiej sprzedaje. W tej edycji jest to Kinga. Ujęcia zostały tak wybrane, żeby skupić uwagę na jej wypowiedziach, które nie cieszą się popularnością, nie pokazując jej osoby. Może miała dobre, sympatyczne momenty w programie. Nikt się nie skupia na tym, że na setkach składnie się wypowiada i nie mówi nic złego na partnera, mimo że ma ku temu powody- napisała.

Marta Podbioł o produkcji "Ślubu od pierwszego wejrzenia": Nikt nie myśli o tym, co przeżywa teraz ta dziewczyna

Jej zdaniem nawet wpisy w mediach społecznościowych TVN-u mają wzmagać negatywne emocje widzów wobec Kingi.

TVN specjalnie umieszcza na FB wpisy i ujęcia Kingi, w których kłóci się z Marcinem, żeby jeszcze bardziej rozgrzać. To obrzydliwe. Nikt nie myśli o tym, co przeżywa teraz ta dziewczyna i jak bardzo łamie jej to psychikę. Jedne osoby są zawsze w edycji gloryfikowane przez montaż, drugie traktowane z buta. Nikt nie myśli o konsekwencjach - stwierdziła Podbioł.