W 10. edycji "Rolnik szuka żony" Waldemar to uczestnik, u którego naprawdę dużo się dzieje. Rolnik zaprosił do siebie trzy dziewczyny – Annę, Dorotę i Ewę. Od początku wielu widzów twierdzi, że widać wyraźnie, która z nich podbije serce Waldemara. Pojawiło się też podejrzenie, że Waldemar utrzymuje kontakt z kobietą, która w programie nie uczestniczy.

Reklama

"Rolnik szuka żony": Anna spakowała się tuż przed randką

W niedzielnym odcinku show "Rolnik szuka żony" Waldemar wybrał się na randkę z Anną. Kobieta powiedziała od razu na początku spotkania Waldemarowi, że ma przeczucie, że powinna się spakować i wracać do domu, bo jest pewna, że on już wybrał. Mężczyzna unikał konkretnej odpowiedzi. Co ciekawe, zdarzało mu się podczas rozmowy mylić imiona dziewczyn. Powtarzał najczęściej imię Ewa.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Naciskany, Waldemar w końcu przyznał, że podoba mu się Ewa. Dodał jednak, że nie jest pewny, czy 30-latka poradzi sobie na gospodarce. Ważny jest natomiast dla niego wiek dziewczyny, bo bardzo chciałby mieć dzieci. 39-letnia Anna, słysząc to wszystko, pod koniec randki rozpłakała się. Nie było miło.

Reklama

Taki obrót spraw sprawił, że Anna wyjechała z gospodarstwa Waldemara. Pożegnała się chłodno z Dorotą i Ewą, nie przyjęła też prezentów od mamy Waldemara.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Rolnik Waldemar spotkał się później z 34-letnią Dorotą, która ma sześcioletnie dziecko. Od razu zapytał ją, czy chciałaby mieć jeszcze dzieci. Powiedział również, że do tej pory jego faworytką była Ewa, ale powoli zaczyna mieć wątpliwości.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Irek z "Rolnik szuka żony" był już uczestnikiem randkowych programów

Ciekawie było też u Agnieszki. Rolniczka zaprosiła do siebie trzech mężczyzn – to Mateusz, Irek i Janek. W ostatnim odcinku kobieta powiedziała wprost Mateuszowi, co myśli o ich przyszłości. – Bardzo cię lubię i tak dalej, ale nie czuję między nami połączenia, żeby to mogło pójść dalej – stwierdziła.

- Nie czuję do niej żalu. Takie jest życie – podsumował potem Mateusz. Następnie przyszła pora na spotkania z pozostałymi bohaterami. Jeden z nich wyznał pewien sekret.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Gdy Agnieszka zapytała Irka, dlaczego jest samotny. Mężczyzna zdradził jej pewien sekret. Wyznał, że ma doświadczenie w programach randkowych. Agnieszka zaczęła się więc zastanawiać, jaki ma sens pobyt Irka w jej gospodarstwie.