Dziesiąty sezon programu "Rolnik szuka żony" powoli zbliża się do końca. Niektórzy uczestnicy już wybrali, inni nadal się wahają. Waldemar również jeszcze nie podjął decyzji. Zastanawia się, czy woli Ewę, czy może Dorotę. Podczas jednej z randek Waldemara bardzo dużo się wydarzyło. To, co powiedział, sprawiło, że spadły na niego gromy fanów.