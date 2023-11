Klaudia Halejcio jest niezwykle aktywna na platformach społecznościowych. Influencerka jest znana także ze swoich zabawnych filmików, które wrzuca do sieci. Nie mogła przegapić okazji, jaką jest Halloween. Na jednym z nagrań możemy zobaczyć celebrytkę w stroju przypominającym postać Wednesday z rodziny Addamsów, tańczącą z kościotrupem. Nie wszyscy byli zachwyceni tym wystąpieniem.

Tak Klaudia Halejcio obchodzi Halloween

Klaudia Halejcio mieszka w luksusowej willi razem z partnerem Oskarem Wojciechowskim oraz córką Nel. Aktorka często dzieli się z internautami zdjęciami i filmami prezentującymi wnętrza swojego domu.

Aktorka uwielbia także dekorować swą posiadłość na różne okazje, a Halloween nie było wyjątkiem od reguły. W tym czasie w domu pojawiły się stosowne ozdoby, w tym złote dynie. Gwiazda sama również przyodziała odpowiedni kostium, po czym zaprezentowała mroczny taniec "przy" a także "na" udekorowanym stole. Towarzyszył jej w tym kościotrup. W swoim poście aktorka podkreśliła, że pomimo stereotypów, co roku celebruje ten dzień razem z bliskimi i przyjaciółmi.

Halloween w moim domu to czarodziejski czas kreatywności i radości. Jako zapalona miłośniczka designu i dekoracji z utęsknieniem czekam na te momenty, by puścić wodze wyobraźni i zamienić dom w magiczne miejsce. Każdego roku spotykamy się z przyjaciółmi, świętując razem w pełni. Pomimo pewnych stereotypów, dla mnie to przede wszystkim okazja do serdecznych spotkań, śmiechu i wspólnego czasu. A dzieciaki? One z niecierpliwością wyczekują momentu, by założyć swoje wymarzone kostiumy - napisała influencerka w poście na Instagramie.

Halloweenowy filmik Klaudii Halejcio nie wszystkim się spodobał

Pod postem aktorki pojawiło się mnóstwo komentarzy internautów. Jedni byli pod wrażeniem jej najnowszego filmu, ale znaleźli się i tacy, którym się nie spodobał.

Klaudia! Jesteś piękna. Lubię Cię. Uwielbiam Twój temperament, ALE Kochana… Rodzice powinni z większą czujnością obchodzić halloween. Pisałam o tym u siebie na profilu. Halloween nie jest niewinną zabawą. Jednak każdy sam podejmuje decyzje - napisała jedna z internautek.

Gwiazda nie czekała długo z odpowiedzią. Przyznała, że jest głęboko wierzącą osobą, ale celebruje Halloween. Wyjaśniła, że to święto kojarzy się jej pozytywnie i postrzega je jako okazję do twórczego i radosnego spędzenia czasu z bliskimi.

Mimo mojej głębokiej wiary i praktykowania obecności Boga w codziennym życiu postrzegam Halloween w pozytywnym świetle. Dla mnie to okazja do spędzenia czasu z bliskimi, dobrej zabawy i tworzenia wspomnień. Kojarzy mi się wyłącznie z pozytywnymi aspektami, takimi jak radość, śmiech i kreatywność. Wiem, że Kościół katolicki może mieć inny punkt widzenia, ale szanuję tradycje innych i nie widzę w tym niczego złego - odpowiedziała celebrytka.