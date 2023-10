Film "Chłopi" w reżyserii Doroty Kobieli-Welchman i Hugh Welchmana to animowana adaptacja powieści Władysława Reymonta. Wcześniej reżyserka stworzyła film "Twój Vincent", który także otrzymał nominację do Oscara.

W produkcji zobaczyć można plejadę znakomitych aktorów a wśród nich także Małgorzatę Kożuchowską, która wcieliła się w postać Organiściny.

- Bardzo się ucieszyłam, gdy zadzwoniono do mnie z tej produkcji. Zadzwoniła Dorota Kobiela i razem z Hugh zaprosili mnie do tej współpracy. Oglądałam wcześniej "Twojego Vincenta i zaparło mi dech. To była niezwykła przygoda - mówi w rozmowie z dziennik.pl aktorka.

Małgorzata Kożuchowska o swojej roli w "Chłopach": Dosyć nietypowa

Małgorzata Kożuchowska uważa, że postać Organiściny to bohaterka, której do tej pory jeszcze nie grała.

- Postać, jeśli chodzi o te postaci, które grałam do tej pory, dosyć nietypowa. Nie jest to główna rola, ale drugoplanowa, jednak ma w sobie takie przełamanie, jest niejednoznacza. Na koniec przejmuje inicjatywę i losy Jagny w dużej mierze są zależne od jej siły wewnętrznej - tłumaczy.

Małgorzata Kożuchowska o planie filmu "Chłopi": Nie było presji czasu

Aktorka przyznaje, że bardzo podobał się sposób, w jaki Dorota Kobiela pracowała z aktorami na planie.

- Była taka niezwykła pieczołowitość pracy na planie, nie było takiej presji czasu, która jest zazwyczaj w filmie, czy serialu. Robiliśmy scenę tak długo aż Dorota była zadowolona i uzyskaliśmy taki efekt, jaki chcieliśmy uzyskać. To też było bardzo przyjemne i komfortowe - twierdzi.

Sonia Bohosiewicz, która zagrała w "Chłopach" Wójtową przyznała, że bardzo dobrze grało jej się w "kontrze" do Małgorzaty Kożuchowskiej. - Nie miałyśmy wcześniej okazji spotkać się w pracy, super mi się grało ze wszystkimi - powiedziała w odpowiedzi na te słowa Kożuchowska. - Z Sonią, Dorotą Stalińską, jedynie z Mirkiem Baką spotkałam się w "Prawie Agaty". Rozmawiałam z moją agentką, że to się ogląda tak, że by się chciało, żeby ten film się jeszcze nie kończył - mówi aktorka.

Co Małgorzata Kożuchowska sądzi o młodych aktorach?

W rozmowie z dziennik.pl Małgorzata Kożuchowska wypowiedziała się także na temat młodego pokolenia aktorów. Uznała, że Kamila Urzędowska, która wciela się w postać Jagny jest "wspaniała".

- Przyglądam się młodym aktorom, jestem zachwycona taką odwagą, bezkompromisowością młodych dziewczyn, ale i chłopaków. Zachwycają mnie ich talenty, są to ludzie wrażliwi i tacy, którzy wiedzą, czego w życiu chcą i to jest wspaniałe. Trzymam za nich kciuki - powiedziała.