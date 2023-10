Phoenix przyszedł na świat 16 stycznia 2023 r. Pierwsze dziecko dziedziczki ogromnej fortuny i jej męża, biznesmena Cartera Reuma zostało urodzone przez surogatkę. - Jest dla mnie wszystkim – mówiła królowa celebrytek w wywiadzie dla amerykańskiego portalu People.

Reklama

Paris Hilton pokazała nowe zdjęcia syna

Ostatnio prawnuczka założyciela sieci hoteli Hilton zamieściła kilka nowych zdjęć synka na swoim profilu na Instagramie, który obserwuje aż 25 mln osób.

"Pierwsza wycieczka mojego kochanego aniołka do Nowego Yorku" - napisała Paris Hilton pod serią zdjęć małego Phoenixa, które z miejsca stały się hitem Internetu.

Reklama

Wpis Paris Hilton ma jak dotąd ponad 1,6 miliona polubieni, zebrał też mnóstwo pochlebnych komentarzy, w których internauci zachwycają się urodą synka i jego sławnej mamy. Nie wszyscy jednak.

Dziecko Paris Hilton ofiarą obrzydliwego hejtu

Część internautów zwróciła uwagę na charakterystyczną urodę dziecka, a dokładniej: na zbyt dużą ich zdaniem głowę Phoenixa. Posypały się komentarze ocierające się już o granice przyzwoitości.

"Śliczne dziecko, ale to wygląda na ciężką brachycefalię (płaskogłowie); O mój Boże, on ma takie duże czoło jak noworodek!!!; Może kiedy odrosną mu włosy…; Czy ma zapalenie mózgu?; To dlatego, że jego mama jest satanistką; Wygląda, jakby połknął balon meteorologiczny; Mały kosmita" – kpią brzydko hejterzy.

Wielu internautów stanęło w obronie Phoenixa, podkreślając, jak żałosne i krzywdzące jest wyśmiewanie się z bezbronnego, niewinnego dziecka.

"Jak ludzie mogą znęcać się nad dzieckiem? Co z tobą nie tak? To niewinne małe dziecko; Jeśli ktoś wie coś o dzieciach, to wszystkie mają większe głowy, to zupełnie normalne; To podłe, że ludzie mówią w ten sposób o dziecku przy matce; Niektórych komentarzy nie pisali chyba normalni ludzie; Dorosły naśmiewający się z niewinnego dziecka! Smutny jest świat ,w którym żyjemy" – piszą w komentarzach.