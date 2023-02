Informacja o tym, że Paris Hilton i jej mąż Carter Reum zostali rodzicami, mocno zaskoczyła wszystkich tych, którzy interesują się życiem celebrytów.

Nieco ponad miesiąc temu Paris pokazała na swoim profilu zdjęcie dziecięcej dłoni i obwieściła światu, że właśnie została szczęśliwą mamą maluszka urodzonego przez surogatkę. Nie podała jednak żadnych innych informacji o synku ani szczegółów dotyczących nowego rozdziału w jej życiu - aż do teraz.

Do Sieci trafił podcast będący zapowiedzią mającej się wkrótce ukazać książki "Paris: The Memoir". Celebrytka czyta w nim fragmenty swojego dzieła. W jednym z nich wyjawia, że jej syn zawdzięcza swoje imię stworzeniu znanemu z mitologii.

"Planujemy nazwać go Phoenix - to imię wybrałam wiele lat temu, kiedy przeglądałam miasta, kraje i stany na mapie, szukając czegoś, co zagra z Paris i London. Phoenix ma kilka dobrych odniesień w popkulturze, ale ważniejsze jest to, że jest to ptak, który płonie i powstaje z popiołów. Chcę, aby mój syn dorastał ze świadomością, że tragedia i triumf krążą wokół nas przez całe nasze życie, i że powinno nam to dawać wielką nadzieję na przyszłość. A więc tak, mój piękny chłopiec nazywa się Phoenix Barron Hilton Reum. Carter i ja jesteśmy dumni, że mogliśmy powitać go na świecie" - powiedziała Paris.

