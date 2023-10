Piosenkarka Anna Rusowicz niedawno opowiedziała o 16 latach, które spędziła z mężem, Hubertem Gasiulem. Był to trudny czas w życiu artystki. Para rozwiodła się 1 sierpnia 2022 roku. Teraz w wywiadzie dla miesięcznika "Zwierciadło" Anna Rusowicz opowiedziała o niezwykłej ceremonii, podczas której poślubiła samą siebie. Uroczystość była wyjątkowa i przypominała tradycyjny ślub. Rusowicz miała na sobie białą suknię ślubną.

Reklama

Ania Rusowicz: żebrałam o miłość

Myślałam o tym od dawna, jak tylko zaczęły się problemy w moim małżeństwie. Obserwuję od dawna, że kobiety noszą w sobie czynnik niedokochania... Szukają usilnie akceptacji, bezwarunkowej miłości. Mnie w dzieciństwie brakowało matki, która zginęła w wypadku, kiedy miałam osiem lat, a potem także ojca, który oddał mnie wujostwu na wychowanie. Od zawsze nosiłam deficyt uczuć, łaknęłam ich, żebrałam o miłość, a dostawałam tylko ochłapy. Dlatego tkwiłam w małżeństwie, odpychając od siebie myśli, że to ułuda – wyznała Anna Rusowicz w wywiadzie dla miesięcznika "Zwierciadło".

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Anna Rusowicz wzięła ślub z samą sobą

Reklama

Po rozwodzie, 29 kwietnia 2023 roku, wzięłam ze sobą ślub. Niecałe dwa tygodnie po rocznicy ślubu, który brałam z byłym mężem. Chciałam, aby to było blisko tej daty. I to był samoślub z prawdziwego zdarzenia!Odbył się wieczór panieński, zamówiłam u krawcowej piękną suknię ślubną. Białą. Zamówiłam też sygnet z moimi inicjałami, AR, zamiast obrączki. Sama ceremonia zaślubin wyglądała tak, że stanęliśmy wszyscy w kręgu, trzymając się za ręce. Wypowiedziałam ze wzruszeniem przysięgę, którą sama napisałam. (...) Poprosiłam uroczyście, że jeśli ktoś zobaczy, jak występuje przeciwko swojej miłości, ma obowiązek mnie zatrzymać – opowiedziała piosenkarka "Zwierciadłu".

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Były mąż Ani Rusowicz stosował przemoc psychiczną

Ania Rusowicz mówiła, że były już mąż stosował wobec niej przemoc psychiczną, m.in. tzw. gaslighting, czyli manipulację, w wyniku której przestaje się ufać sobie. Piosenkarka na Instagramie dzieliła się niepokojącym informacjami w stylu: Kochała kwiaty, w tym narcyza. On zaś z kwiatka na kwiatek.

Podejmując decyzję o odejściu, byłam na emocjonalnym dnie. Płakałam, krzyczałam, czułam zawód, byłam zagubiona. I nie wstydzę się tych uczuć. Głośno opowiem też o tym, że stałam się ofiarą gaslightingu- mówiła w rozmowie ze "Zwierciadłem".

Owocem związku z Hubertem Gasiulem jest syn Tytus.

Były mąż Rusowicz odpowiedział na te zarzuty w rozmowie z Plotkiem.

Osąd w tej sprawie pozostawię dedykowanym do tego organom. Nigdy nie stosowałem wobec nikogo żadnej przemocy i jestem pewny, że gdyby tak było, to wobec mnie zostałyby już wyciągnięte konsekwencje - powiedział.

Reklama

Smutne przeżycia z dzieciństwa Ani Rusowicz

Rodzice Ani Rusowicz to znana piosenkarka Ada Rusowicz i muzyk Wojciech Korda. W 1991 roku w wypadku samochodowego zginęła mama Ani Rusowicz. Ojciec oddał ją wtedy pod opiekę wujostwa - Krystyny i Adolfa Gryniczów. Sam zajął się wychowaniem syna. W 1993 roku ożenił się ponownie ze swoją menadżerką, Aldoną. Ania Rusowicz do dziś ma żal do ojca.